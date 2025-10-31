綦孟柔／安樂死，善終或殺生？

當決定要安樂死一隻動物，從針劑推入後到死亡之間，需要多久呢？某些物種可能不到三秒鐘──三秒鐘就可以拿取性命，聽起來令人畏大於敬，所以許多執行安樂死的獸醫師，被偏激人士貼上「劊子手」、「殺生」等標籤，也使得「安樂死」的定義，漸漸被模糊到只剩下「死」。

安樂死的真實用意

我記不得第一次安樂死的動物是誰，但記得剛從獸醫系畢業的自己，帶著救世主情懷，誓言救起每隻動物。現在回頭看看，只覺得好傻好天真。

我是透過不斷地學習、實際的經歷，以及了解安樂死的意義，才終於體認它並不是單純的死亡。在從業期間，多次遇到因為慢性疾病逐漸消瘦、生活品質下降的動物，我不得不出手，也有很多次與飼育員意見相左，而讓動物再活一段時間，直到牠真的已經吃不下、動不了、無法再有任何起色時。

一直刻印在我腦海中的一隻動物，因為長期慢性腎衰竭，可預期之後的末期照護不是靠貼身照顧就可以改善的，所以提醒飼育員提早做好離別的準備，以免延長動物的苦痛。但是，直到病程的最後幾天，牠已無法吃喝、停止排泄、動彈不得，飼育員卻仍無法放手。一天，我看著動物已經沒有靈魂的雙眼，再也站不起來的身體，持續躺著的那一側出現潰瘍的傷口，我下定決心要執行安樂死。那時飼育員在外地，拜託我等他回來見最後一面，我選擇果斷拒絕了－－每秒承受痛苦的，不是我們。

安樂死的真實用意，是為了減輕病患不可避免的痛苦所出現的一種處置。在保守觀念裡，它因為有「死」一字，對某些人的觀感負面大於正面，便有人以人道處理、人道安樂等名詞代替。但，英文字Euthanasia本身就包含死亡的字根在裡面，反觀人道處理則是比較符合經濟動物人道屠宰時的用法，所以我仍以「安樂死」來與人溝通。安樂死並非「過深的麻醉」這麼簡單的措施，而是必須符合麻醉的流程，使用無痛的誘導方式進入深層麻醉，在動物沒有任何意識與知覺的情況下，運用適合的藥物進行安樂死，達到心跳與呼吸抑制，並且不產生肌肉的收縮（也就是臨終的反射）。換句話說，無論是在麻醉前到死亡後，牠都沒有任何的知覺。

為自己的私心感到懊悔

在獸醫的領域中，各種動物都有可能碰上安樂死的評估，其原則是：「是否痛苦？」很多事情會引發痛苦，像是疾病或傷害帶來身體上的不適、慢性疾病帶來心理上的不堪負荷、無法自由活動帶來的負面情緒、生活環境不符需求造成苦痛……可以說，不同物種、不同角色會有不同的評估標準。以家中寵物舉例，獸醫師會與照顧者共同依據「5H2M生活品質評量表」，評估動物生理需求以及生活品質，以量化的方式協助照顧者了解家中寵物的狀況，判斷是否要執行這個不簡單的決定。場景換到動物園中的動物，則由獸醫師與飼育員共同做決策，了解維繫該個體的生命是否符合動物福利、是否有辦法達到觀賞與教育的目的、是否有辦法繼續延續園內的血緣。至於無主的野生動物，則以其在生態中的角色進行評估，倘若無法野放，圈養所能達到的目的僅有延續生命，便得進一步考量能否維持個體過往的生活條件，像是有沒有足夠大的空間及豐富的飲食等，而假使無法提供符合需求的環境，會讓個體終其一生在緊迫中度過，也無法帶給野外族群任何幫助，進行安樂死就成為選項之一。

曾經有一隻穿山甲因為只剩一隻前肢，無法像正常個體一樣爬樹、挖洞、有較高的存活率，我們判定牠難以在野外存活，且由於其特殊的食性、易於緊迫的個性，亦不建議長期飼養，考慮實施安樂死。但一想到牠仍有生育的能力，對於穩定整體族群有幫助，我不由得心軟，想嘗試看看野放訓練──說不定牠恰好是一隻能用單手爬樹的穿山甲啊！我想把不可能變可能，試著處理這個困境。

然而，住院期間，傷勢愈來愈好的牠，某天沿著網目爬到超過一個成年人的高度，卻不小心失足，重重摔至地面，當場口鼻噴血、全身抽搐。那一刻，我明白必須馬上進行安樂死。針劑推完的三秒鐘，穿山甲的一生結束了，但牠用生命告訴我最後的過程是非常痛苦的，我很後悔因為自己的私心，讓這樣的痛苦由牠承擔。

安樂死並不是單純的死亡，也不是殺生，而是我們所能給動物較好的善終方式。所有生物終會一死，如果可以選擇自己的死亡，我認為安樂死會是一個很好的選擇，你呢？