李奕萱／留學生怎樣都要塞進行李箱的食物

曾在國外長住幾次：波蘭華沙當交換學生、英國念碩士，近期在美國聖塔菲駐村。其中最深的體悟是，我的舌頭非常亞洲。有些朋友到國外如魚得水，沒多久就開始吃生菜、煎牛排，但我始終如一，比起沙拉，更愛炒青菜，比起牛排，更愛滷肉，就連煮義大利麵，都是台式清炒，還會加醬油。

如今國外亞洲超市相當普及，只要去的是亞洲人較多的區域，都不至於找不到亞洲食材。當然，難免有缺點，主要是昂貴，偶爾則是東西放太久、品質不好，或是缺少特定品牌，不過多數需求都能被滿足。

基於如此前提，仍特地帶出國的食物，肯定別有意義。我喜歡用「Craving」來形容這個狀態，意思是「難以抑制的渴望」，常指食物；我總覺得，這詞光是發音出來，就充滿了迫切。我的離台Craving清單第一名是乾貨，亞洲超市也買得到乾貨，但價格高，有時還有怪味，因此只要出國長住，我一定會從台灣帶。

我的乾貨金三角是香菇、木耳和海帶芽，只要有這三樣，人生就是彩色的。試想舟車勞頓、抵達新住處，不想出門但又飢腸轆轆之時，如果手上有泡麵、香菇、木耳和海帶芽，豈不是最強開局？乾貨也是頂級國民大使，前任是華裔英國人，有次我煮香菇雞湯，他一喝驚為天人，連連詢問：「你到底放了什麼？」知道那甘甜清香的湯裡，真的只有香菇、雞肉、水和鹽巴，他下巴都快掉下來。

我另一個Craving是科學麵——這可能有點令人費解，像我媽就完全不懂，老是疑惑：「英國零食不好吃嗎？」這倒不會，歐美出名地會吃馬鈴薯，洋芋片幾乎不會踩雷。但科學麵是特別的（沒有收業配），每過一陣子，總有那麼個夜晚，會無比想念壓碎的麵體、鹹香的粉包、吮指的爽感。

有次朋友來英國玩，借住我家，出發前問我想要什麼，我毫不猶豫回答：「科學麵。」拿到三包後，我如獲珍寶供奉在架上，不到關鍵時刻——諸如巨大死線、心情低潮，絕不輕易出動！

去年回英國一趟，見了幾個台灣朋友，禮尚往來，我問他們要台灣的什麼。朋友A指定波的多蚵仔煎洋芋片（也沒有收業配）－－要知道，在有限空間攜帶充飽空氣的食物，根本極度奢侈。我把洋芋片交給她（順便加碼兩包科學麵）的兩天後，A說她已全部吃完。

朋友B拜託我帶關廟麵，我考慮許久要買大包還是小包，因為大包的重量不輕，最後決定捨命陪君子，扛大包過去。幾天後，朋友C聽聞此事（她要了痘痘藥膏），家鄉味蕾被喚醒，愈想愈哀怨：「早知道我也要關廟麵！」

只能說，有些食物看似平常，出國少了它，卻會折磨得你心癢難搔。不知道大家又有什麼食物是無法割捨的呢？