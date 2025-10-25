【繽紛超連結‧網路優勝作】／「愛情，啊」之二

主辦單位／聯合報繽紛版

協辦單位／台灣文創發展基金會

評審團／盧建彰、羅娃娃

我們從來沒有準備好／劉家麟

「旅行的重點不是去哪裡，而是跟誰去。」

才怪——出國前二十四小時，行李還攤開躺在角落，張嘴驚訝著自己未知的命運。行程還等神的啟示，我像撒豆驅魔亂丟景點進Google Maps。還拖著兩個娃的我，抱怨可以從台北101一樓念到頂樓，怒火足以焚化北市的垃圾一周。

她卻只是笑著說：「沒事啦，有你在就好。」我的眼白直接升空。

飛機降落時，下一站不知道在哪裡。晚上先確認有地方睡覺，沒有就搭帳篷也好；用餐就找幾間評價四顆星以上餐館，不然便利商店也好。

結果，一家四口大包小包，迷路成必訪景點，卻總能殺出新路；錯過想吃的餐廳，卻總遇上恰好的味道；總是摸黑才到住所，卻總睡得比豬還香。

夜裡，看著她和孩子同步的呼吸、熟睡的臉龐，我想，我們從來沒有準備好，但我們總能一起抵達。

原來旅行的重點，不是去哪裡，而是和妳走過哪裡，哪裡都好。

曾經以為愛情是救贖，後來才明白它是鏡子。照見我的愚蠢與單純，在過於輕率的決定裡，顯影所有未被正視的裂痕。

三十歲前，我曾誤會婚姻是完成式，後來才發現是進行式——進行著妥協、磨損，以及深夜的檢討自責。那些失眠的夜裡，更年期的燥熱提早來訪，我在壯年思考老後獨居的陽台該種什麼植物，思考如何重新拼湊自己。

愛情破滅後，我學會在超市挑最便宜的即期品，學會在換燈泡時不摔碎玻璃燈罩，學會去看身心科時不哭花口罩。醫生說我的失眠會好，因為「你是很有彈性的人」。這句話竟比任何情話都誠懇。

現在的我，考取心理諮商師證照，在油畫課被老師說有進步會不小心笑出聲。瓦礫堆裡長出的新芽，竟比當年的玫瑰更生猛動人。

感謝愛情的美好與殞落，讓我終於認得鏡中人——不是誰的妻子，不是誰的附屬，而是劫後餘生的倖存者，正在練習把自己愛得理直氣壯。

留言區的你／朱朱

我們分手那天，沒吵，沒哭，只互相封鎖彼此的帳號。但我們誰都沒退場，只是悄悄換了名字，潛進對方的留言區。

你變成一個攝影評論家，在我每幅照片下說：「曝光過度，笑容不真。」我成了熱心網友，在你的貼文底下留言：「真替她感到辛苦。」我們從情人變成追蹤者，從床頭語變成便條紙。

後來你po那首老歌，我用假帳號回：「這首歌好像哪裡聽過。」

你秒回：「以前有人在我副駕唱過。」

我笑出聲，手機螢幕一震，像舊情復燃也像詛咒回聲。

我們開始用假帳號聊日常，聊天氣、股市、二手書，也聊「如果當時我們能冷靜點就好了」。

後來你說：「要不要見一面？」

我說：「用哪一個身分？」

你說：「用那個，還沒離開過彼此的那個。」

我們終於再見面——

不是追蹤者，也不是愛人，而是匿名而清醒的陌生人。

誰說愛情結束於封鎖，有些愛，在假名之下更顯真實。

