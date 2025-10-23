以前有研究聲稱，人類會傾向躺平懶得運動，是因為基因使然，那我想最人定勝天的發明之一，就是電磁增肌減脂了。

過去罵人四體不勤，現在只要躺在冷氣房裡的柔軟床墊，裝上發出強力磁場的探頭，半小時內，就會強迫腹直肌收縮三萬次，增加肌肉厚度，以及減少表層脂肪，這聽起來簡直黑科技。

我是個運動神經遲鈍，任何體育項目都不拿手的人，但為了中年體態跟全身痠痛，不得不到健身房報到上教練課，不過只要臨床工作忙碌起來，運動時間總是第一順位被犧牲，從一周兩次變一周一次，再到好幾周才上一堂課。

診所剛買新機器的時候，每天我會默默提早三十分鐘上班，溜到無人的二樓治療室，開啟電源把探頭綁在肚子上，按下開關，儀器發出電磁波規律的滋滋作響，腹部一陣強直收縮，再逐漸調高強度，直至痠麻。

據說因為肌肉被迫用又快又急的頻率收縮，沒有放鬆休息時間，能進入超越憑自主意識控制收縮的肌肉狀態，讓肌肉肥大增生，與脂肪分解凋亡，聽起來像是肌肉的精神時光屋，腹肌邁向賽亞人進化的修鍊場。

可能體脂率太高、機器使用時因磁場不能滑手機有點太無聊，我也就沒有持之以恆，對於效果的印象有點模糊，但總之我沒有獲得悟空或達爾的超級腹肌，不知道如果把手臂、大腿、胸腹都用機器加以鍛鍊，幾個月後是不是真的能變成生化人健美先生。

不需要大腦指令就能逼迫肌肉運動，雖然看似適合懶人，但我覺得好像也少了運動時大腦帶來的快樂，腦內啡是天然的類鴉片，能止痛又愉悅，多巴胺提供期待感與動力去完成目標，這些可能是現代人熱衷運動的潛在理由。

面對看不完的門診病人、即將過死線的交稿日期，有時候我也希望發明一種機器，產生磁場驅動我的大腦用超高速運轉，醞釀三十分鐘的腦內風暴，強制訓練大腦的六塊肌。

曾有一位走精神科的同學跟我說，自從成為精神科醫師，覺得許多事情都變得簡單，所有到不了的地方都可以依賴想像，只要騙過大腦，信以為真就跟真實發生沒有不同；除了欺騙大腦運動，常常我覺得累到連對大腦說謊都懶，這大概就是終極的懶散吧。