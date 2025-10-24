【繽紛超連結‧網路優勝作】「愛情，啊」之一

主辦單位／聯合報繽紛版

協辦單位／台灣文創發展基金會

評審團／盧建彰、羅娃娃

愛情／力偉

房間裡的皮沙發，因連日濕氣飄出惱人的霉味。

這張四人座的L型沙發，是十多年前阿姨搬家時轉送我的。粗壯的實木骨架，搭配包覆真皮寬又厚實的椅墊，看起來價值不菲，於是即便這份心意長年占據房間大半位置，仍一直捨不得換。但不愛的東西，久而久之，非但沒珍惜，還被我堆上亂衣雜物，並怨起這張惱人的發霉巨物。

趁著今年生日，那份人生該重來的念頭仍在，決定狠下心處理礙眼的東西。先跑去訂了覬覦許久的貓抓布沙發，接著請搬家公司來清掉那占位的。清運當天發現舊沙發卡住門框動彈不得，工人們只好徒手撕下發霉的皮革，再拿鐵鎚將椅架大卸數塊，扛下樓，搬上車，駛離家門。

清掃著滿地碎屑，一絲哀悼感傷之餘，望著房間裡突生出的大片空間，忽然不想搬進新的了。

界外／李芬秋的哥哥

愛情像棒球，棒球會旋轉，一不小心就暈船。

愛情是投打對決，舉手投足都是偽裝。

每次揮棒都想讓妳的好在甜蜜點碰撞，一好，兩好，不能再好了。

每個站上打擊區的他，都想安打安打全壘打，打穿內野，打到Warning track，打上外野看台。

Only I 默默接住妳的壞，一壞、兩壞、三壞，不管有多壞。

愛情啊，我在妳的三不管地帶。

終於，妳的眼神飄了過來，這暗號。

結果，他站上打擊區，代打。

我翻閱情蒐資料，他喜歡陽春全壘打，他總是再見全壘打。

我急得抓耳撓腮，站起又坐下，比出的暗號，都是在警告。

可妳的眼裡只有他，我只能著急地在心裡吶喊：「三振他啊，三振他。」

愛情啊，勝負都已散場，我還坐在板凳區，手裡的棒球，縫線紅紅，像傷痕。

愛情，啊！原來我，一直都在界外。

絲瓜與你／葉心

清晨醒來，我輕聲說了句早安，像你還在身邊一樣。下樓吃著多年如一的牛奶燕麥粥，腦中卻惦記著瓜棚下的絲瓜。那株絲瓜，我天天施肥澆水，長得高高的。今年我自己學著人工授粉，竟意外豐收。

你總嫌我花太多時間在菜園，現在我放下那整片地，只在樓頂種幾盆絲瓜和小黃瓜——因為你愛吃。

中午煮了絲瓜炒蛤蜊、涼拌小黃瓜，我照例喊你吃飯，望著牆上你那張熟悉的照片。只做兩道菜，你可別嫌我懶啊。能好好生活，我覺得挺棒的。

親愛的，你在我心裡的模樣從未改變。十三年來，我依然如往常愛你。知道你一直都在，我就靜靜等著我們重逢的日子。

愛情的火候／芥子

我們也曾瘋狂過。遠距離時，一通電話能講四小時，高鐵票在三個月內集成一副撲克牌，從認識到閃婚，像場浪漫的豪賭。那時候愛情是沸騰的滾水，冒著泡，燙得人又痛又快樂。

孩子的出生，像一瓢冷水澆進鍋裡。荷爾蒙、睡眠不足、男女分工，現實的悶棍敲下來，才發現婚姻的佳話，原來只活到產房門口。

最初的幾年，我們像狼狽的新兵，在奶瓶和尿布的戰場上跌撞。你抱怨我半夜不起來泡奶，我嫌你換尿布太笨拙。當愛情蒸發成責任，剩下的只是疲憊的沉默。

直到孩子七歲了，才終於找到三人行的節奏。你負責數學作業，我對付國語造句；你接送才藝班，我張羅晚餐。不再爭執誰愛得多、誰做得少，而是像一對知曉彼此弱點與強項的默契戰友。

現在的我們，是昇華後的室友，是冷卻下來的開水——不燙口，卻解渴。偶爾懷念起當年那鍋沸騰，卻仍慶幸，現在把火候控制得剛剛好。

●優勝作將在今明兩日陸續刊登於繽紛版與2025華文朗讀節展區，優勝者除致贈稿酬外，可獲得百年金庸x郁郁YùYù「神鵰俠侶創作65周年限定款」香水一瓶（價值1080元）。