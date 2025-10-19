柳澤英輔／水下聲響的世界

水下世界裡也存在著許多種類的聲音。在河裡、在海裡、在池塘沼澤裡，都存在著各自的生態系，充滿各種生物發出的聲響。例如海豚就會發出「喀喀」或「唧唧」等舌尖音，從周圍的反射音察知周圍狀況，也會發出響笛般尖銳的哨音與同類溝通。

聲波在水下的傳遞速度為每秒約一千五百公尺。水下聲音傳導的特色，是聲波會因為衰減量大而很難垂直傳播，水平方向則可以傳到很遠的距離，低頻的能量消耗特別少，可以傳得更遠。例如在水面下一千公尺左右，會因為水溫、鹽分濃度、水壓平衡等關係，形成一層聲波以極緩慢速度直線傳遞的「深海低頻聲學通道」（deep sound channel又名SOFAR通道），據說座頭鯨就是在這個深度範圍內與遠處同類互傳訊息。傳聞過去曾有在夏威夷聽見北極鯨魚發出聲音的紀錄。

能在水中發出聲音的動物不只是海豚或鯨魚。魚類也會以聲音溝通，也有些物種會依照不同狀況發出不同聲音。魚類發出聲音，主要有：一、防禦與攻擊相關（威嚇、危險通報、警告等），二、繁殖相關（求偶、產卵合唱、友好等）兩種功能。作為各種行為的附隨聲音，又會出現在攝取食物、游動、同類爭鬥三種場合。此外，像是螃蟹或蝦等無脊椎動物，也會發出求歡訊號、圍地盤訊號、警戒訊號等聲音。據說有一種體長只有幾公分的蝦類「鼓蝦」（又稱槍蝦、嘎巴蝦），在迅速閉上蝦螯的瞬間，可以發出最大音量高達兩百分貝，比地表上聽到的砲聲（約一百五十分貝）大出很多，鼓蝦似乎就是用這種衝擊波威嚇外敵，有時也會用來震死要捕食的小魚。

此外，海裡也會有颱風、地震、海底火山爆發等自然現象的聲響，也聽得到船隻航行、沿岸的護岸工程或海底挖掘鑽探、魚群探測機或潛艇發出的聲納等人為聲響。換言之，就與地面上一樣，海底也充滿了海洋生物與人類活動產生的各種聲音，先不論是否可稱為「喧囂」的環境，但它絕對不是一個沒有聲音的「沉默」環境。

