好腎醫師／醫病關係的另一種答案

善用專業、願意多走一步、用心傾聽患者聲音，這些不一定能改變病程，但一定能改變病人與家屬面對疾病的感受。

慢性腎臟病到最後需要透析時，往往因為尿毒素累積導致胃口不佳，虛弱及伴隨而來的肌少症或貧血等問題，更是大大降低生活品質。洗腎後營養調理轉變為高蛋白飲食，這些狀況會慢慢改善。只是同樣的疾病，是否有可能產生不一樣的結果？當下醫療決策所帶來的結局，是否會牽扯出不一樣的醫病關係呢？

我還記得多年前的那天，陳先生和太太走進診間。陳先生因腎臟病轉診到我們醫院，身體狀況已經相當虛弱，連日食慾不振、貧血加重，家人心急如焚。許多客觀數據都傾向儘早接受透析，或至少緩解眼前的不適。但在那時，我心中總覺得有哪裡說不通，於是鼓起勇氣向他們提出一個建議：也許，我們應該做個腸胃檢查，看看是否還有其他的可能性。這樣的建議一開始讓家屬有所保留，甚至帶著些許疑慮，但他們最終仍選擇信任。檢查結果出來，我的心沉了下來——陳先生的胃部發現了惡性腫瘤。對他的身體來說，已經太晚了，不再適合積極治療。在家人的陪伴下，陳先生進入安寧照護，平靜地走完人生最後一段路。

那之後，我時不時仍會在醫院碰到陳太太，對方總是溫和地對我點頭致意，而我也儘量表達慰問。

沒想到的是，我從醫院離職後的某一天，她走進了我的診所，輕輕地笑著問：「王醫師，你還記得我嗎？雖然家住得離醫院較近，但我還是想來找你。」原來，她希望能把自己的慢性病交給我繼續照顧。「那時候多虧你建議做檢查，我們才知道先生最後不是因為洗腎過世，而是因為癌症。我們因此沒有在心裡留下遺憾，那份清楚與安心對我們很重要。所以我相信你，想把自己的健康託付給你。」聽她說完這段話，心裡有種難以言喻的感動。原來，那一次堅持的背後，不只是一個決定，更是一段緣分的開始。如今，她已成為我的病人第九年了。每次看見她坐在診間裡，我總會想起她曾說過的話，也提醒自己，行醫不只是在治病，更是在與人相遇、陪伴和守護。

有時候會想，當初那個建議究竟是醫師的直覺，還是命運的安排？但或許答案不重要，那一刻的相遇，已讓我們在茫茫人海中種下一段善緣，並且延續至今。願我們都能珍惜每一段在生命裡出現的緣分，無論長短。因為它們會在某個時刻，悄悄改變我們的世界。