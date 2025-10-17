林俊聰／台灣真的有雲豹嗎？

台灣雲豹亦名樟豹，學名Neofelis nebulosa brachyurus，英文名為Formosan clouded leopard，為台灣特有亞種動物；毛皮黃褐色，上頭有雲朵般的大型色塊，因此被稱為雲豹。牠是台灣野生動物中體型最大的肉食性動物，也是台灣食物鏈頂端的動物，體長最大約有120公分，犬齒可長達7公分，雖然短於花豹犬齒的8.5公分，體型卻遠比體長可達195公分的花豹小很多，可知牠的犬齒依比例而言是貓科動物中最長的。

雲豹屬夜行性動物，主要生活在一千公尺左右的原始林中，因為有一條幾乎和身長一樣長的尾巴，讓牠在樹上跑來跳去時能維持平衡；短腿、大腳掌，腳踝可以旋轉180度，讓牠能以頭下腳上的姿勢，倒掛著從樹上躍下攻擊獵物。由於善於爬樹，狩獵時可以在樹上埋伏，待獵物接近再翻身而下制伏。從樹上活動的猴子、鳥類，到地上的長鬃山羊、野豬、水鹿、山羌、野兔等，皆在牠們的菜單上。

五十年未見蹤影

考古學家在卑南遺址中，發現了距今三千多年前陪葬的「人獸形玉玦」，這玉玦是由兩個人和一頭大型貓科動物所組成，而在台灣如此大小的貓科動物也就只有雲豹了，由此可知三千多年前的人類就和雲豹有了接觸，才會製作出如此造型的文物。只是這樣的造型代表著什麼意義，就有待研究了。

台灣雲豹是台灣最大型、最兇猛的肉食性動物，有些原住民如南排灣族將雲豹視為地位的象徵，只有頭目及貴族階級的人才可以擁有，並將雲豹的牙齒做成飾品，毛皮做成衣服或飾物，以作為尊貴和勇敢的象徵。魯凱族則傳說雲豹帶領他們的祖先由東海岸翻山越嶺，去到遙遠的大武山西側屏東霧台鄉舊好茶部落定居，因此那裡就被稱為「雲豹的故鄉」，而那群人就稱為「雲豹的子民」，他們甚至在雲豹最後停下的地點立了石柱，象徵此處為部落的起源地。雲豹對他們而言可說是祖靈或神明。

裝飾有雲豹牙的帽子。照片提供／林俊聰

然而，當平地人的槍支進入了山林，雲豹成了當然的目標，加上近代工商的發達，土地不斷地被需索、被開發，這些都使得雲豹的生存空間被一再壓縮，愈來愈小了，甚至已超過五十年未曾有確定的雲豹消息。這些跡象教關心台灣野生動物的人們大感憂心。

1987年三月，當時的農委會請來國際知名專家，美國紐約布隆克斯動物園資深研究員艾倫˙拉賓諾維茨博士（Dr. Alan Rabinowitz），親自到大武山一帶做調查。雖然毫無所獲，但他指出台灣山林環境裡還是有些地方，與泰國境內雲豹生息的環境相類似，由此推測台灣有可能還有雲豹的存在，這件事讓國內關心雲豹的人們有了一線希望。

台灣雲豹胎兒TMMA0066。照片提供／林俊聰

確認雲豹的滅絕

台美生態學者為了解台灣雲豹的生存情形組成了研究團隊，從2001年起披荊斬棘地深入台灣山區，在大武山區、大小鬼湖、東部的海岸山等地，設置了紅外線熱感應的自動相機，再利用貓科動物喜歡磨蹭東西的習慣，設了幾百處的毛髮陷阱，並於每次上山檢視相機時，沿路搜尋是否有雲豹的排遺、爪痕或吃剩的獵物等，雲豹存在的痕跡。可惜經過十三年的調查，獲得了數以萬計的照片，自動照相機記錄下大大小小的動物身影，就是沒有台灣雲豹。最終，調查結果發表於2015年的國際動物保育界指標性期刊《Oryx》上，儘管失望，也只能接受台灣雲豹已經滅絕。

與此同時，坊間也有許多傳言，比如：「台灣原本就沒有雲豹，那些原住民手上的雲豹牙或皮毛，其實是早年台灣和東南亞間以物易物的時代，由東南亞交易來的，所以才會找不到雲豹。」這讓一些人開始懷疑台灣雲豹的存在性。

台灣雲豹TMMA0134。照片提供／林俊聰

雖然國立臺灣博物館成立於1908年的日治時期，有部分標本便是接收自原日治時期典藏的標本，但不幸的是有許多標本的資料於接收時即已付之闕如，但所幸還有兩隻台灣雲豹（TMMA0122、TMMA0134）的標本留下了完整的採集時間和地點，捕獲的消息甚至登上當時的《日日新》報紙。此外，國立臺灣博物館裡亦典藏一隻可能是全世界唯一的台灣雲豹胎兒，和兩隻幼年期的小豹標本，及另兩隻成年的台灣雲豹標本，這些證據和前述的「人獸形玉玦」，都可為台灣曾有雲豹的有力佐證。