那愛玉攤好得恰如其分，像一盒新的粉蠟筆，塑膠筆座尚未沾上指紋與筆痕，鉻黃、朱色、群青、象牙依照深淺擺放，覆著的描圖紙是嶄新的，讓人愛憐而不捨拿起筆，減損這樣的平衡分毫。

招牌正下方的玻璃櫃裡，精品樣擺著食材，冰磚旁倚著一方乳白杏仁，水晶碗裡各放著山粉圓、傳統粉圓，透著水滴的玻璃後方，黑金閃動的是未切的原塊仙草，未被稜切的原礦仙草。

最上頭是復古壓克力招牌，上頭青藍、薄綠、紅赤三色交替寫著各種品項，店主的姓氏打圈在正中央，一邊是創立年分，另邊記的是當前是第幾代經營，拍胸脯的豪邁氣勢，讓人確信再再百年，人不是我們這些，但還是那口愛玉那口碗。

店員手捧青花小碗，大勺舀愛玉杏仁做底，順勢蓋些碎冰於上，平底湯匙舀起透著芯的粉圓、琥珀色糖水，流水般俐落不喊停，滑入一只湯匙飛上桌，糖水表面張力至碗口，但涓滴不落。

必須是不鏽鋼摺疊桌，碗沿的愛玉透著青色碗花，糖色從碗底向四周漸層，隨意切塊的愛玉與杏仁堆疊漂浮於糖水中，一舀，粉圓是花瓣隨風那樣旋轉，而素淨的桌上有著幾絲刮痕，含蓄地映上四周排隊的、招呼的人影。

念著台語的愛玉，人人難得能找回點孩子性情，不在國字音譜裡的兩個聲音，像是嬌嗔的「喔唷」，誰念我都忍不住在心裡偷笑。純愛玉子搓出來的愛玉軟塌，掛不了糖味，洋菜愛玉粉調出來的口感過於脆硬，滋味不夠自然。屏東夜市的這碗愛玉是理想的口感，猜是手搓愛玉再加少許洋菜，減緩出水與定型。在口中有別於果凍，愛玉並不是碎開來，而是輕輕破在齒頰間，粉圓溜溜地滾動，熬煮的糖漿托著碗中漂浮的各樣材料，在口中被留戀地嚼食著。

目光一邊看著泡在流水碗槽中的幾只小青瓷碗，清涼的感覺從喉底上來，所有的元素缺一不可，乾淨的玻璃台面，不染纖塵的不鏽鋼桌，未染油葷的各樣食材，還有店員整理碗匙戴著的紫色橡膠手套，一切水靈靈的，整個攤子不斷地被用水與冰刷洗，豔暑裡就算沒有風扇轉著，都無比的潔淨清涼。

整間店都好美，我說不上為什麼，就是覺得，它好美。