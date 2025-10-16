黑色雷根豆的傳奇故事

仲夏的八月，我參觀了著名的雷根總統圖書館。紅瓦白牆的建築依山而建，氣勢開闊，收藏著美國第四十任總統一生的足跡與記憶。

為了戒菸，他開始吃軟糖豆

走進展覽館，除了冷戰、柏林圍牆與蘇聯領袖的歷史畫面外，在再現的白宮橢圓形辦公室裡，我注意到辦公桌上放著一個裝滿多彩軟糖豆（jelly bean）的小玻璃罐。導覽牌上寫著：「雷根總統最愛的零嘴。」後來在展示大廳的波音707空軍一號專機和海軍陸戰隊一號直升機內的桌子上，也都看到相同的玻璃罐。

看到軟糖豆，我的思緒回到八○年代的台灣。那時經濟正要起飛，我們對美國充滿好奇與嚮往，進口的軟糖豆被暱稱為「雷根豆」，一小盒就要價不菲。當時的人們認為它不僅是外國來的糖果，更是一種政治象徵，代表著那位由影星轉當總統，並推動冷戰走向終結的美國領袖。

彼時的中華民國政府曾對雷根總統寄予厚望。他的前任卡特總統與台灣斷交，雷根則在競選時信誓旦旦，若當選將重新承認中華民國。然而八年任期過去，這個承諾最終沒有兌現，多少令台灣感到失落。

雷根原本是好萊塢演員，銀幕形象陽光健康，但私下抽菸成癮。六○年代擔任加州州長，壓力大，菸癮更重。為了健康，也為了形象，他決心戒菸，可是這談何容易？有人靠口香糖，有人靠葵瓜子，他則靠軟糖豆。在不同口味的軟糖豆裡，他最鍾愛黑色的甘草味。

1985年，我到美國念研究所，正是雷根第二任期的開始，他的人氣依然如日中天。當我第一次與所長卡特博士面談時，看見他的桌上放著一罐軟糖豆。這位與前總統卡特同姓的所長顯然是雷根迷，特別建議我嘗嘗黑色口味，還說：「這是雷根總統最喜歡的口味。」我嘗了一顆，差點吐出來－－那是一股熟悉又讓人帶有矛盾心情的濃烈中藥味，宛如早年的咳嗽糖漿，以甘草掩蓋苦味。由於體弱多病，小時候我經常感冒吃藥，不記得喝過多少咳嗽糖漿和中藥。如今，每當嘗到甘草的味道，就會聯想到不舒服的日子。

在中醫，甘草又被稱為「和藥之王」，味甘性平，能調和百藥，所以經常出現在各種方劑中，用以「補氣、止咳、解毒、調和」。西方也早有使用紀錄，據說亞歷山大大帝遠征時，軍隊隨身攜帶甘草根泡水解渴。歐洲人後來把它熬成糖漿，作為潤喉藥片。殖民跨越大西洋後，甘草也在北美落地生根。

再現的總統一號專機擺了一個雷根豆玻璃罐。攝影／九里安西王

軟糖豆外交，意外起了作用

十九世紀，美國糖果業興起。費城一帶的糖果店把甘草加進糖裡，成了藥房常見的小零嘴。二十世紀初，甘草逐漸轉型成零食的一種香料。1893年創立的Good & Plenty，號稱美國最古老的糖果品牌，賣的就是黑甘草裹上粉紅或白色糖衣的小顆粒。在美國，它一直是「愛的人很愛，討厭的人一口都不碰」的兩極口味，而這樣的非主流滋味，成了雷根的最愛。

為了戒菸的他，迷上黑甘草軟糖豆，甚至把它帶進白宮和外交場合。1981年一月，雷根的就職典禮上，來自加州的Jelly Belly公司空運了三百多磅的多彩軟糖豆到華府，其中最有名的是紅色「非常櫻桃」與白色的香草口味，而為了搭配國旗的「紅、白、藍」三色，他們還特別研發了新的藍莓口味，當然也少不了黑色甘草軟糖豆。

自此，軟糖豆成為白宮會議桌上的標配。每當會議進行到緊張時刻，雷根會順手抓幾顆放入口中。空軍一號上也常備幾罐，成為「總統招待糖」。甚至有一次，他送給蘇聯外長葛羅米柯一罐軟糖豆，算是小小的外交禮物。據說那位嚴肅的外長對黑甘草的味道有些驚訝，但也因此讓氣氛緩和不少。

雷根一向以開朗、親民著稱，「愛吃軟糖豆」這件事令他顯得不像嚴肅的政客，更像美國人身邊的鄰居大叔。他的「軟糖豆外交」，比起劍拔弩張的冷戰談判，更添幾分人情味，或許這也是他被稱為「偉大的溝通者」的原因之一。

後來醫界提醒，黑甘草糖含有甘草酸，食用過多恐造成血壓升高或心律不整。好在雷根吃得不多，主要當零食，倒也無大礙。

對一家糖果公司來說，能成為總統最愛，無疑是最好的廣告。Jelly Belly公司因此聲名大噪，至今共推出了一百多種不同顏色和口味的軟糖豆，也從加州的小工廠，躍升為全美知名品牌。

但是對歷經電影、政治、外交與世局考驗的雷根總統而言，在眾多口味中，只有黑色的甘草雷根豆最能代表他的一生，苦中帶甜，甜裡含苦，最後留下一抹溫潤的回味。

再現的白宮辦公室擺了一個雷根豆玻璃罐。攝影／九里安西王