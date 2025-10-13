海德薇／山上優雅，上山不怕

某年中秋節，我和家人團聚烤肉慶祝，手裡翻動木炭，另一隻手則滑著手機，突然看到社群媒體上，曾經電話訪問過的消防友人洪小隊長，正帶隊執行一場高難度救難任務。照片裡，那是一道接近八九十度的陡坡，必須垂降三百公尺，光看就讓人頭皮發麻。後來在一次山難搜救任務中，我認識了與洪小隊長同隊的冠廷，便詢問能否前去拜訪，親身感受這些平常只能在新聞中看見的英雄日常。

拜訪那天，洪小隊長突然說要介紹另一位同事給我們認識。沒多久，本來在備勤室休息的家銘被「挖」了出來。第一眼見到他，我還以為是剛畢業的大學生，完全想不到眼前斯文的男子其實是消防隊裡公認的頂尖高手，還有個「山上優雅」的美名。

家銘一開口，就知道他是有真功夫的學長級人物，話題從歷年最艱鉅的搜救任務、早年如何在體系能量有限的情況下整合資源，一路聊到魔神仔與山林奇談。當他描述擔任先發部隊「攻擊手」，在被譽為台灣最硬的「南三段」原始林中來回搜索失蹤山友時，語氣依舊輕快，彷彿帶著我們快步穿梭在濃密山林間。

我才發現，原來中秋節那天在八通關垂降三百公尺的救難英雄就是他。當時他自告奮勇下切溪谷，找到頭部重創、已無生命跡象的山友，還沿途仔細撿拾散落的遺體，讓遇難者能完整回家。聽到這裡，我只能舉起大拇指，由衷地說聲：「Respect！」

家銘說，最初是因為回到高山林立的信義鄉服務，經手許多山難事故，激起他自掏腰包出國受訓，專攻山域繩索救援技術的念頭。學成後，他結合國內其他頂尖繩索專家，組成「台灣的HEART」（Highly Energetic Alliance Rescue Team）救援隊，並在亞洲最大繩索救援賽「橋」（Ch'iao）中屢獲佳績，與國際團隊交流切磋。

如今，家銘持續擔任繩索救援的訓練教官，把這份專業傳承給更多消防弟兄。但他本人始終謙遜，總說：「救災不分強弱。」這份精進自我並且發揮大愛的信念讓我深受感動，值得津津樂道且不斷傳頌。