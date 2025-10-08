蘇惠昭／有時候花有時候鳥：哥斯大黎加，皇霸鶲的哲學課

我是誰？我在哪裡？我到底在做什麼？

在等待皇霸鶲開冠的那五個小時，除了擦拭汗水和揮趕蚊子，腦子裡轉來轉去的都是以上問號，哲學三問變奏版。

「今天要去等皇霸鶲開冠。」三問的前一天鳥導Lilly宣布。

這是來到哥斯大黎加，吃了好幾頓黑豆飯的第十天。旅居哥斯二十七年，擔任鳥導的這八年，Lilly都在等待來自台灣的客人，用故鄉的語言刺激她的大腦分泌多巴胺，鳳梨酥則撫慰腸胃。

她把對台灣的思念傾注在我們身上，而我們何其有幸，遙遠的中美洲竟然有一位來自台灣的鳥導，認真、專業、蔬食者，以及，辣。

皇霸鶲和鳳尾綠咬鵑是哥斯大黎加拍鳥旅行的高潮，而皇霸鶲又比鳳尾綠咬鵑難纏，主要是一定得等到牠打開冠羽。

不開冠的皇霸鶲，平平無奇比麻雀還樸素。

都知道皇霸鶲隱藏了一頂冠，都知道那冠若是打開，鬼哭神號（有這麼嚴重嗎？），前提是要在牠們求偶的季節，仰賴當地鳥導找到巢位。

穿行過一段濕滑林徑，我們在距離巢位約五十公尺的邊坡駐守。腳架陷入爛泥，屁股貼著斜坡坐，必須用腳努力撐住才不至於滑下去，下面是一條河。

這門課修煉的是專心和耐心。

皇霸鶲夫婦一直在巢位附近的雜林間飛來竄去，忽高忽低，時遠時近，每隔一段時間便會短暫停棲，而每一次停棲，都可能奏起開冠的樂章。

但可惜只是前奏，每一次都被期待狠狠鞭笞。

「一定會開冠，只要我們安靜地等。」Lilly壓低聲音說。

據說上一團等了五小時。

我專注到神遊太虛，我是我又不是我，恍惚間冒出哲學三問，忽而被宛如子彈的快門聲拉回，聽到隊友爆出「開冠開冠──」的驚呼。

第一個小時就開冠，很好，運氣顯然站在他們這一邊。

又一個小時過去，腳麻，我站起來活動筋骨，正是此時，皇霸鶲二度開冠。

第三次，皇霸鶲停在一個遮很大的位置開冠，我跟著隊友一起哀號，但很快被一隻跟著螞蟻大軍移動的雙色蟻鶇拯救。

我陷入不知自己到底在追求什麼的迷茫。

我對大自然懷抱熱情，花和鳥照亮我的人生，卻沒耐心杵在一攤爛泥裡入定，躲偽帳更是折磨，偏偏有太多神級鳥種就是需要定點等，躲起來等，等到靈魂出竅，就為了那一個瞬間──有時候連那個瞬間都不給你。

就是經歷過太多無效的等待，等待到皇霸鶲時，拍鳥第十一年，疑問的泡泡不斷冒出來。問得深一點就是哲學，是自我的追尋和人生該何去何從的問題；淺一點的話，就TMD，這鳥這麼難拍，我幹嘛飛到中美洲的雨林來虐待自己，躺在家裡睡覺刷劇不爽嗎？

疑問沒有答案，快樂和受苦都是無法解決的悖論，但來都來了，只能繼續等，等到第四個小時，老天垂憐，我終於按到一張母鳥的開冠照，畫質很差，但已足夠暫停哲學三問。

皇霸鶲啟發我，人生行路就是要勤繞路，多折騰，不害怕踩進爛泥鑽入草叢，寶藏都在那裡。

我一定要再努力折騰自己。