張馨潔／肉圓攤與蜜番薯

鍋裡番薯塊因為特別挑揀過，有著整齊的橘金色，在麥芽糖中沸滾，被糖漿封起所有纖維，然後收緊，繃出一層鍍膜般的糖色。像是用手逐塊塗彩上去的，最受不了這樣精緻的東西，想要像扭蛋公仔那樣把它收藏起來。

鍋邊冒泡的糖漿，鍋裡麥芽糖淹煮著新鮮的番薯，無法想像它們如何一點一點地變成在濾網上滴著糖液的番薯蜜，像淌著蜜的蜂巢。

屏東不遠，從北部出發三個小時的高鐵加火車晃悠過去，但說來卻也是等同飛一趟東京的時間，當然是所有喜歡吃的食物都要吃過一輪才算數。

南部美食之中，屏東絲毫不遜色，我在幼稚園前都與奶奶在那生活，作為屏東人後裔，筷子湯匙間掂沾著好湯水，嘗著嘗著也把脾胃都養刁了。爺爺奶奶退休後，幾乎每個月下屏東，租台機車穿梭街巷，重溫所有想念的美味。早幾年會住老友家彼此敘舊，如今更常投宿於旅社，覺得更無拘束，夏天裡他們買齊各樣美食，再帶兩罐啤酒回旅社吹著冷氣享用。

離開屏東前，再到夜市扛回五六十粒肉圓，帶回台中餵飽我們這些孫兒。記事起，對於屏東的印象只有蒸肉圓，對於肉圓的印象也只有蒸肉圓，無論是油泡、油炸，或是中部的厚皮蒸肉圓，對我都像變奏。屏東那薄皮包裹著肉塊，清蒸後加上醬油、肉汁、蒜泥、芹菜的肉圓，則是太久沒有吃會想得生病的那種存在。某次想得受不了，上網查到肉圓居然能夠宅配，後來才知道兩個妹妹也跟我一樣曾經想念其滋味，而各自訂來解饞。

今年也是屏東人的好友，帶我逛一趟屏東，才明白每攤都堪稱經典。到屏東車站，先至附近烘焙坊買烤沙琪瑪，原味加了楓糖還有清雅的蛋香氣，顏色明亮誘人；黑糖、巧克力口味嚼起來滿口都是麵粉與雞蛋的滋味。

第一次自己到肉圓攤子前吃著剛出鍋的肉圓，「記得幫我帶回來喔。」小妹得知我在屏東，急得打電話來交代。提著沉甸甸的肉圓，憶起從小吃肉圓的記憶，爺爺三小時扛回來的肉圓，珍貴程度也不亞於日本舶來品了。

一併帶回蜜番薯跟爺爺奶奶一起吃，外皮軟嫩內裡流漿，濃濃的番薯香與麥芽糖氣，最接近的口感是巴斯克蛋糕。「這就屏東夜市前面那一攤啊。」爺爺奶奶熱絡地邊吃邊聊，是一進夜市，攤子上蜜番薯堆成小金山的那攤呀！