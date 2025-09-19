Hazel／父愛不講理

聊歷史的時候，我常能體會到古今價值觀巨大的落差，其中一個最明顯的現象就是性別議題。男尊女卑在大多數古文明都屢見不鮮。在中國史上也不例外，不過「實務操作」來說，疼女兒的皇帝也不在少數，其中唐朝更是特別多。

自唐高祖李淵開始，嫡長女平陽公主就是極盡榮寵於一身的特例，她得到的封號、食邑冠絕家中姊妹，父親每有賞賜，她也是獨一份的高貴。但平陽的待遇也是憑實力取得，因為在開國過程中，她與丈夫多次散盡家財，為父招兵買馬，趁爸爸不在家，居然自行打下了大片地盤，更多次鎮守家族大後方。等她過世，已稱皇的李淵下令以軍禮厚葬，乃古往今來唯一受此待遇的公主，可謂盡享哀榮。

若說平陽公主是以真本事換取父親的刮目相看，她後輩的幾個金枝玉葉就更幸運了。唐太宗與長孫皇后有一嫡女，生性溫柔善良，如同母親一般賢慧，受封晉陽公主，也是太宗唯一親自撫養在身邊的女兒。當時有個名將長孫順德，為太宗岳家的親戚，家中喪女，傷心得大病一場。太宗聽聞以後大感不屑，認為順德作為貴族出身的武官，竟因兒女之事傷心成這樣，未免太軟爛，至於如此嗎？（曰：「順德無剛氣。」）

誰知打臉來得太快，晉陽公主十二歲時也不幸夭亡，太宗悲痛到崩潰，一個多月食不下嚥，每天都要數十次悲從中來，弄得形銷骨立。大臣們來勸他，他哀哀欲絕地回應：朕也知道哭了沒用，可我忍不住呀！

喪女傷心，太宗的父愛倒也正常，可有些皇帝的愛女之情就未免病態了。例如唐懿宗長女同昌公主極盡受寵，大婚時嫁妝傾盡國庫，陣仗連當年武則天最愛的太平公主都望塵莫及。同昌居處的窗戶鑲滿寶石，磨藥的杵臼以金銀打造，就連籮筐都是以金絲編成。懿宗還設計了一款公主專用餐：「靈消炙」，以羊的心尖肉配喜鵲舌製成，吃一頓殺生無數。公主喝的水也是蒐集玫瑰花瓣上的露珠而成。或許這過於荒唐的富貴她實在消受不住，同昌公主婚後一年便不幸去世。駙馬抱怨是御醫誤診所致，懿宗聽了不分青紅皂白，竟真將出診御醫全數誅殺，並連坐家眷三百人下獄。

其實皇帝們會在女兒身上傾盡所有親情，部分是因為女兒不得加入皇權之爭，疼女兒比疼兒子安全多了。但唐中宗的安樂公主卻差點成了特例。中宗為武則天親子，曾被廢出長安，流放中生下了安樂。因她自小玉雪可愛、天資聰穎，加上宮外生活清苦，中宗始終對她特別疼愛。等登基後，為了彌補安樂公主貧乏的童年，她一切所請都應允，其生活奢靡令人咋舌，例如曾做兩條「百鳥裙」，採百鳥羽毛織就，流光溢彩。她對權力很感興趣，會坐在中宗膝頭，蒙住他的雙眼，要他在自己寫的詔書上直接蓋章，中宗竟然也笑著答應，甚至差點同意她做皇太女。

愛女之心絕非有錯，但懿宗和中宗都實在做過了頭。中宗養出安樂公主過大的野心，造成後來她異想天開發動政變，遭唐玄宗處死；懿宗更是敗家敗過頭，導致死後爆發生靈塗炭的黃巢之亂，同昌公主墓也慘遭掘墳曝屍。難怪說最是無情帝王家，只因拿捏失當的溫情，付出的代價太大了呀！

●本文作者為Podcast頻道《時間的女兒：八卦歷史》主講