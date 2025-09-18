綦孟柔／猛禽？萌禽？傻傻分不清

在野生動物救傷中，鳥類約占百分之六十，而其中的猛禽系列，如常見的大冠鷲、領角鴞、鳳頭蒼鷹等，或神獸級的熊鷹、草鴞、林鵰等，對於每一位救傷工作者來說，皆是嚮往見面卻又不敢許下的願望，畢竟會來到救傷單位的，多半都是落難的。今天就來分享幾則跟「猛禽」相關的醫療小插曲。

麻布袋裡的老鷹

老鷹的形象深植人心，所以人們只要看見鷹勾嘴、強壯的腳爪與碩大的體型，便認為叫牠一聲鷹準沒錯，許多長相類似的鳥兒，因此經常被錯認為老鷹。

有一回，民眾通報撿到一隻老鷹，並且已經送至中心大門口。從對話中，我不難聽出他對於救援了一隻老鷹有多振奮，直說：「這鳥很大隻喔！」「很兇吶，還要咬我。」「我用那個毛巾齁，把牠它裝進麻布袋裡帶過來啦。」「齁，我都沒想過可以救到老鷹吶。」竟然都送到門口了，我趕緊前去迎接那位落難貴客。

民眾拎著一只麻布袋，興奮地繼續分享自己拯救老鷹的過程，可我擔心動物在麻布袋裡造成二次傷害，只好打斷對方，請他打開一個小洞讓我瞄一下裡面的情況。袋子一打開，見到那個花色、那個臉、那個嘴，我忍不住笑意，抬頭告訴他：「這是一隻『黑冠麻鷺』喔。」民眾有點失落，彷彿本來的老鷹夢突然噗一聲隨風而去了。

人稱「地瓜」的黑冠麻鷺，有著一身咖啡帶些灰黑色的羽毛，體型約比鳳頭蒼鷹再大一些，嘴喙又長又尖，很容易在都會區裡的公園或休憩綠地看見牠們的身影。可能因為體型較大，嘴巴跟腳爪又大又尖，時常遭人誤會，這不是我們碰過的唯一一次案例。

事實上，當聽到「很兇吶，還要咬我」，就近乎百分之百可以確定不是猛禽：大部分猛禽首要攻擊的武器是腳爪，除非腳爪不能用了，才會改用嘴巴或是翅膀拍擊，翅膀拍擊的比例又比嘴巴攻擊來得高；反觀鷺鷥科這一類長腳、長脖子、長嘴巴的鳥類，首選才是用嘴巴攻擊。每每聽到那句話，我們就知道來的大概會是黑冠麻鷺或夜鷺。

小紙箱裡的老鷹

除了這些緊張兮兮的鷺鷥科會被認錯之外，還有一種鳥類很常被當作猛禽。

有一回，同樣是由民眾直接送到了救傷中心門口，電話裡說看見老鷹在地上飛不起來，趕緊送過來治療。我走進民眾等待區，沒看見任何大箱子或大袋子，只見對方手上捧著一個比便當盒大一些的紙箱。我心想，這麼小？領角鴞？黃嘴角鴞？該不會是鵂鶹吧！接過紙箱後，我打開一角觀察，抬頭道：「這不是老鷹喔，是夜鷹。」民眾也響起一陣驚呼。

夜鷹的名字有個鷹，嘴也略鉤狀，花色與刻板印象中的老鷹很相似，果然很容易讓人混淆啊！

進一步檢查後發現，那只是一隻在路邊休息的夜鷹──由於屬於夜行性鳥類，牠們平常白天會在地面休息，傍晚才開始覓食，主要的食物是在天空中飛翔的小蟲子。到了每年二月左右，牠們陸陸續續在夜裡找女朋友，發出「追──追──追──」的尖銳叫聲，進入繁殖季後會開始下蛋，有時甚至住在建築物的頂樓，直接把蛋下在水泥地上。

帶著海味的老鷹

儘管大部分民眾回報的老鷹最後都不是猛禽，可偶爾也會有真正的空中霸主降臨。

有一回，一隻大冠鷲因為撞擊導致翅膀骨折，被熱心民眾撿到並送至救傷中心。就在我保定大冠鷲，準備將牠帶至診療室的時候，突然空中飄出一股「海味」。我請問那位熱心阿伯，有沒有餵大冠鷲吃東西？阿伯很興奮地說，「有啊有啊！我家賣蚵仔的，我昨天餵牠吃好多蚵仔。」我看著大冠鷲好是羨慕，那鮮甜的氣味說明了蚵仔的新鮮程度，但為了牠的健康著想，我還是告訴阿伯，下次如果撿到動物不要餵牠們吃東西喔，可能會有其他的問題跑出來。

無論真假老鷹，民眾的善意都是故事的起點，雖然不一定能正確辨識物種，他們仍是落難野生動物的救援天使。那麼，碰上這樣的情況可以怎麼處理，以避免二次傷害呢？第一時間請將受傷的動物用紙箱安置，紙箱內不放水與食物，只要靜置在黑暗且安靜的空間即可。接著進行通報，確認送往的地點，或是等待救援人員來接送。

許多民眾撿到動物第一個念頭是要餵牠吃東西，認為吃飽了就有力氣了，但肚子餓並不是這些動物受傷的主因，餵食反而可能加劇原有的問題，也可能餵食不適合的食物造成新問題。我常常這樣比喻：若有一天你在車禍中受傷倒地，應該會希望路人幫你叫救護車，而不是幫你在地上放一份熱騰騰的排骨便當，對吧？