李奕萱／我家門前沒小河，但巷子口有

前段時間「防災包」成了熱門話題，在多災多難的島國，多一份準備總是多一份安心。然而說實話，準備防災包真的很麻煩——有些東西平常不會用到，例如太陽能收音機；巨大的背包也很占空間。有次和朋友聊起這件事，我不禁抱怨：「可以放很久的就算了，水跟食物還要定期替換……」朋友想了想，問：「你家附近有水源嗎？有的話，濾水器就夠了。」

好問題，我知道每天回家路上都會經過一個小溝渠，不太確定算水溝還是溪流，水邊常見夜鷺（水鳥）呆萌可愛地站立或覓食。基於好奇，我查了一下（倒不是要直接去拿水喝），原來那便是「水磨坑溪」。

北投有幾條知名溪流，最為人所知的是磺港溪，源於大屯山，經過北投精華地帶，最後注入基隆河；它有支流叫北投溪，源頭在地熱谷，流經北投公園，最大特色是北投石，一種因溫泉環境而生成的稀有礦物。溪流之外，北投水文景觀中很具象徵性的，還有北投公園的兩座噴水池：日治時期政府為改善衛生，興建下水道，把草山（陽明山）的乾淨水源送往山下，途經北投公園時，利用水道洩壓的力量，設置噴水池，作為時髦與文明的標誌，也有消防及緊急供水的功能。

水磨坑溪不如以上有名，卻是北投相當重要的灌溉水渠。上游位於陽明山國家公園，清代雍正年間，農民闢築多條圳路，其中就包含「水磨坑圳」。水磨坑溪也曾是原住民與漢人的分界，以東居住漢人，以西則是北投社的族人，見證漢人屯墾與原住民遷徙的歷史。

儘管意義非凡，如同多數溪流，水磨坑溪難逃開發的磨難，先是日本人建設跑馬場，將水磨坑溪改道；日治到國民政府時期，附近的貴子坑又大量開採陶土，導致地表嚴重破壞，水土流失，最糟的時候，連水磨坑溪和隔壁貴子坑溪的分水嶺山脊都被挖掉，洪水、土石流不斷。貴子坑當年也因為環境汙染，得到了「鬼子坑」的惡名。

1977年薇拉颱風引發土石流，採礦工程終於停止，開始漫長的整治工程，多年坡面重建、植被和生態復育，營造起如今的親水空間，可以順流而上步行至貴子坑水土保持教學園區，平地亦有步道能供慢跑和散步，是生活與遊憩的好地點。

在美國新墨西哥駐村時，曾聽演講談「水渠」，提到水源在高原沙漠是危及存亡的關鍵，涉及飲用、生活、灌溉作物，得水源者得天下。即便在承平的現代，居民仍小心翼翼保護這些水渠，成立組織協調水源的使用、分配、照護，宣導水的重要性與政治性。

在台灣，多數民眾不需要這麼辛苦尋找水源，很容易把水視作理所當然。可是水的存在從來不是理所當然，之前短居高雄，恰逢乾旱分區停水，我沒注意到通知，早上轉水龍頭才發現沒水。回想那個上午的焦慮，我意識到，在基礎設施完備的今天，人們不用「逐水草而居」，但水依然就是生命的源頭，必須更謹慎地看待與守護。

回到求生，知道這些大概都沒什麼幫助（除非要順流而上找水源），不過看著這些關於水的故事，彷彿也看著文明與自然的互文，如此複雜，如此浩瀚。或許在災難來臨時，在腦中帶些無用的知識，也是一種生存的姿態吧——不過，該做的防災準備，還是得勤勞點啦！