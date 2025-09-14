炙熱的午後，拿起相機去潛水記錄稀少的「亨普異海葵」現況，沒想到現場除了固定班底，還多了一大群目標外的小生物，一個個扭動著屁股，讓我彷彿回到今年三月南半球的節日現場。

墨爾本每到蒙巴節（Moomba Festival），便會有來自世界各地的遊客湧入亞拉河畔公園。除了盛大的嘉年華遊行、亞拉河水上表演、各式大型遊樂器材、攤位餐車外，沿岸還有許多小型舞台，有原住民擊鼓舞蹈，還有裝扮成鳥人的舞者配合歌謠唱跳，處處充滿歡笑聲。

而我眼前的海葵正如華麗舞台，四周圍繞著鮮豔小蝦－－安波托蝦（Thor amboinensis），牠們將尾巴翹高並扭動著身體，如盛裝打扮的舞者；海葵的中央則是另一種蝦－－短腕岩蝦（Periclimenes brevicarpalis）－－在輕輕搖擺，透明的身軀似水晶鑲著白玉，在舞群專業襯托下，成為今日的主角。

這兩種蝦皆喜好棲息在溫暖海域，若仔細在海葵周遭尋找，有非常高的機率能發現牠們。安波托蝦有先雄後雌的奇妙生理機轉，剛成熟時是雄性，脫殼體型增大時可能性轉為腹節有兩個斑點的雌性，因其生物行為似扭腰擺臀，也被稱作性感蝦。短腕岩蝦身體透明，螯長、兩眼柄之間有白線相連，雄性體型小、白斑少，雌性體型和頭胸部較大，且寬白斑明顯多處顯現。

短腕岩蝦。攝影／黑潮藍

這次看到的安波托蝦尺寸從米粒到花豆大小都有，數量也比平時多了不少，讓人非常驚喜。我像觀光客一樣，不斷把相機畫面放大，想要把牠們美妙的舞步給記錄下來，更想再拍攝到牠用力一縮，將腸泥向上發射的少見畫面。

下回您若有機會看到海葵，不妨也仔細瞧瞧舞台周圍，是否也有華麗舞者正翹起尾巴性感熱舞。