施彥如／以繪本為炊煙，為族語燃起傳承的火

第一次翻閱繪本《來過的你 Where I Go／過來的你 Where I Came》，我立刻被其形式所吸引。雙面書的設計，無論從哪一方向翻閱，都能獨立成篇，樸拙筆觸中蘊藏詩意：兩位騎著腳踏車的女孩，各自踏上旅程，最終在宛如大地母親的中心相遇。

如同書裡的女孩，我也踏上一段旅程。五月中，我沿著蘇花公路駛向花蓮，採訪繪本的創作團隊「流遇 Serendipity」。

抵達約定地點，「流遇」正巧完成畢業製作展的布置。三位來自排灣族、阿美與排灣混血，以及漢人的李永希、曾若薇與吳予晴，向我介紹隊名的由來：「我們來自不同地方、不同的成長背景，卻在花蓮的系所相遇，就像水流交會，因此取名為『流遇』。」

圓夢與築夢升起的炊煙

圓夢與築夢亦是一段交會的相遇，「我們原本只是想完成畢業製作，一圓出社會後難以達成的繪本創作夢；再者，學期間我們恰逢『○四○三大地震』，族語採集的田野調查課程因而取消。為了不要留下遺憾，我們希望透過繪本進行族語採集，並以排灣族語『Milimilingan』（故事）為這個計畫命名。」

幾個女生也靦腆坦承，當初報名台積電文教基金會舉辦的「第九屆台積電青年築夢計畫」，是被獎金吸引，然而，充足的資源讓她們有更大的能量：「因為所學，我們會特別關注原住民議題，但畢竟這仍屬小眾，參與築夢計畫讓我們有機會和不同領域的人對話、介紹我們關心的議題。」

此外，一次參觀屏東舊筏灣部落傳統石板屋的體悟，也成為計畫初心。「當屋頂升起炊煙，族人便會聚集聊天，生活和文化亦隨之而來；若有一天炊煙不再，文化與故事也將隨之沉寂。」若薇感性地說，她們在做的事情很像是「在火熄滅之前，往有煙的地方靠近」，只要還有人在行動，文化與記憶便還能延續。

吳予晴和布農族長輩包爺討論圖片。照片提供／「流遇 Serendipity」團隊

無字繪本包容更大敘事

作為「炊煙」媒介，流遇的繪本風格溫暖、貼近人心：予晴是「過來的你」的原型，都市小孩赴花蓮求學後首次感受到自然的遼闊，並開始思考都市開發與生態破壞間的矛盾；「來過的你」則取材自永希，排灣族女孩收到新腳踏車後誤闖聯外道路，不慎摔壞車子，焦急地反覆修理，隱喻「留在部落傳承」與「離開部落就業」之間的掙扎。

繪本完成後，她們不急著添加文字。「如果寫上排灣族語，就只有排灣族人能理解。」永希說。無文字反而是最包容的敘事方式，可靈活應用於台灣目前原住民十六族、四十二語言別，更有彈性地推行族語教育。「現行的教學教材，多半採用國外的繪本，我們希望畫出更貼近台灣人的生活，也許可以從中採集出更多在地文化的詞彙。」

她們計畫採集不同年齡層與族群的語料，「重點不在精細的語言分析，我們更在乎『傾聽』——同樣的繪本、不同背景的人，會怎麼解讀？」

展區布置，繪本內頁草稿圖。照片提供／「流遇 Serendipity」團隊

文化因訴說與傾聽而完整

採集過程就像拼圖一般，拼出了個人因生命經歷而有所不同的版本，也從中發現世代差異。例如，「Lumaq」在布農族語中普遍譯為「家」，但長輩講「Lumaq」時，指的是整個部落，而不是個人家屋；在排灣族語訪問當中，長輩說故事時習慣使用複數人稱「我們」，而年輕一輩的受訪者則說「我」。這些用字遣詞的差異，引發她們好奇：「究竟是什麼樣的生命經驗，讓受訪者對繪本產生不同的理解與感受？」我想，這可能也代表著社會結構的變遷，從群體走向個人的過程。「繪本初版中，畫面聚焦女孩的單人旅程，但有長輩提醒：『怎麼裡面沒有生命？』於是後來我們加上了鳥、狗，甚至土地的紋理。」故事與文化在一次次的講述與聆聽中，真正活了起來。

她們順利地完成布農、阿美族語採集，但原擬的泰雅族語卻找不到合適的對象，計畫陷入膠著。一次，系上學姊白靚鼓勵她們：「如果找不到方向，那就回到原點，重新出發。」她們回到永希在屏東牡丹鄉馬拉地部落（varalji）的老家，拜訪永希的奶奶，排灣族語成為「Milimilingan」最後一片拼圖。永希說：「我很早就離開家鄉，雖然想靠近文化，卻不知如何連結。」透過奶奶講述的內容，她找到歸屬感與認同，亦成為真正「來過的人」。

畫下並話出自己的故事

原本只是想創作繪本並體驗田調的工作過程，但在台積電文教基金會業師的引導下，流遇與「一串小米族語獨立出版工作室」合作，預計除了出版，也將進行繪本教學工作坊、擴大語料採集範圍、開發不同教材形式，希望最終能推廣至族語教學的現場，持續探索教學與語言保存的可能性。

結束訪談後，我留下來參觀她們的畢業製作展覽。展場中，以圖釘標示的語料採集地圖、整面牆輸出的彩色繪本內頁，如實呈現這段創作旅程的沿途風景。

推開系館大門，秀麗的東湖映著遼闊的海岸山脈迎面而來，我驅車駛離校園，一路北返。這趟採訪之旅，竟也讓我成為其中一位「來過／過來」的人。相信透過這本族語採集與繪本製作歷程，將會鼓舞更多人，用自己的語言，訴說屬於自己的故事。

第十屆台積電青年築夢計畫「Off Track」即日起正式開跑。圖／台積電文教基金會。

