宋伊薇 ／在建中的神之領域交朋友

去年夏天陪兒子去建國中學新生報到，心中既興奮又忐忑。高興的是三年寒窗上了第一志願，忐忑的是他壓線錄取，在此勢必要面對高手如雲的同學。

從開學第一天起兒子就沒懈怠過

新生座談與開學前的家長日，校長、老師、學長皆狂打預防針地說：「你們將在這裡考出許多不及格的考卷，這是正常的！你們以前在國中的成功模式，無法在這裡全然複製。」

兒子上高中到了新環境，我最常問的是：「今天有沒有認識新朋友？」他說好多神人，有個同學拿著厚厚的醫學原文書，能背出每個疾病的英文名。某天班上要推派一人參加英語字彙比賽，但大家都還不熟，不知道誰字彙強，有人隨意起鬨要一位個性活潑的同學去參賽，那人只是笑笑。兒子偷問對方英文行嗎？他回答：「我字彙量大約七、八千單吧。」

開學第一周還沒有小考，但也沒有蜜月期，所有科目難度都提升好多。其中數學最為頭痛，老師教得飛快，常說：「前面基礎的部分就不說了，都是考上建中的人，自己看沒問題吧？」兒子在觀念模糊的情況下，聽著老師上進階課程。第一次數學小考，果真如學長所言，拿到一張晴天霹靂的考卷──42分！可班平均是73分，他難過極了。從開學第一天起他就沒懈怠過，但接下來的幾個月，考卷上的分數始終沒太大變化。我平常心地說：「沒關係，像國中一樣，訂正完就會了。」對兒子而言顯然並非如此，他陷入焦慮且內耗中。不過，我最關心的依然是：「今天有沒有交到新朋友呀？」友誼的支持是重要的，下課時跟三五好友聊天、打屁，中午一起翻牆出去吃中餐，能轉換心情、保持彈性。

幾次考試下來，知道同學們各自擅長的科目後，兒子就常向他們求教，高手們也很有耐心地任他放學後耽擱時間。

兒子班上真是人才濟濟，有三位機器人研究社的同學去美國參加FRC機器人大賽，拿下影響力獎，取得冠軍賽門票。另有一奇人，愛數學成癡，已經把高中三年的數學自學完畢，閒暇之餘讀大學的工程數學、微積分。英文領域也有程度為母語等級的人。在這樣神人輩出的環境下居然還出現一位「六邊形戰士」，每個科目都第一，班排一，校排一，全面制霸！

班際籃球賽徹底改變本來的局面

上高中的第一次校慶園遊會，多是一些國中同學來建中找他敘舊。大夥兒說說笑笑，感覺這些才是與他頻率相同的人，讓他短暫享受久違的輕鬆。和老友聚聚固然好，可我心中隱隱感到不安。有天晚上兒子很落寞地對我說：「高一都過一半了，我還沒在建中找到好朋友。」我原以為有那麼多人願意教他功課，算是交到好友了，但那與真正的朋友仍是不同。我說：「不妨先這樣想，把朋友當作維他命，我們身體需要不同的養分，有人是維生素數學、有人是維生素化學、籃球酵素。你擁有多種維他命，但要找到一顆最適合你的綜合維他命就比較難。」但我想這樣的話對他只是安慰劑。

直到下學期班際籃球賽到來，才徹底改變這樣的局面。兒子運動天賦好，其中最喜愛籃球，體育課和班上同學切磋一下，大家知道他球打得好，便順理成章選為先發球員。第一場球賽一開始，兒子就連進三球穩定軍心，上半場就建立極大領先，對手猝不及防，被一路暴打，最後以50：15收下第一勝，兒子更是獨得22分，同學眼睛為之一亮！第二場，聽說對手班有體保生，實力不容小覷。該場比賽靠著團隊堅強的防守與輪轉，上半場保有10分的優勢；下半場隊友手感全面火燙，以36：18再次晉級。每戰打下來，兒子的場均得分大多是全隊的一半。最後奪得班際籃球賽冠軍，跟隊友建立了默契、與班級分享榮譽，班導還自掏腰包請全班吃冰。之前因為下課忙著回家讀書，所以沒跟其他班的人在球場較量過，經此戰役，他便在籃球場上打開知名度，常有別班的人約他打球。

與同學熱絡一些後，下課時就常去湊熱鬧當吃瓜群眾，三五人圍觀高手下西洋棋，他偶爾提出挑戰，勝率約五五波。有人玩手遊，如「荒野大亂鬥」、「傳說對決」，但無論戰績跟等級都差得可憐，兒子稍微露兩手後，同學便常常約他同時間上線打，要兒子carry一下帶他飛。家政課一群男生看著桌上的生花枝手足無措，也是他挺身而出，去膜、切花，料理了食材。這下子他在班上成了非學科的生活智慧王。漸漸融入班上的同時，兒子的成績也進步到前十名了。

這次段考完，兒子跟同學約去西門町吃拉麵，點完餐等菜時，那位數學奇人又拿出大學微積分課本出來讀，被大家沒收，之後一行人去桌遊店玩。當天他說了我最想聽的那句話：「我終於跟高中同學一起出去玩了！」