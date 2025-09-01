海德薇／送妳一把琴，陪妳慢慢長大

印象中，小時候只收過一次生日禮物。在那個「考第一名才能吃麥當勞」的年代，爸爸媽媽都是領公務員薪水，要付房貸，還得照顧一家老小，日常生活中總是精打細算、只買折扣品，生日禮物對我來說是種奢侈的想像。有一年爸爸難得心血來潮，帶著我和生日日期相近的弟弟去百貨公司，說可以各自挑選一個娃娃，那是我人生中第一個布娃娃，有著捲捲頭髮和雀斑臉頰的女孩，從此陪伴我度過許多夜晚。

也許是基於補償心態，後來自己成為母親，便期許孩子能擁有更富足的成長體驗。每年我都會替他們準備生日禮物，從樂高組、芭比娃娃、培樂多黏土、森林家族系列，到水串珠、小松鼠寵物盒、故事書，樣樣都親自挑選。看著他們拆禮物時那一瞬間亮起的眼睛和驚嘆神情，是我心中最嚮往的光景。對我來說，送禮物從來不只是「給東西」這麼簡單，而是一種「童年幸福感」的延續，希望他們能當無憂無慮的小孩，小孩就是要玩玩具啊。

今年女兒迎來十二歲生日，進入青春期的門檻，她慢慢長成擁有自己主見的少女，讓我既欣慰又有些陌生。我想送她一份特別的禮物，真正在心裡留下印記，思量許久決定送她一件樂器。從小到大我一直希望她能多接觸音樂，她學過兩年鋼琴，參加過合唱團，也曾跟著我去聽音樂會，一步步奠基音樂品味。即使許多以音樂為職業的朋友都曾提醒我：「台灣的音樂環境很辛苦，前景有限，競爭激烈，老師的老師都還在接學生，年輕人想出頭，沒有出國深造的話幾乎不可能。」但我覺得音樂不一定要成為未來的飯碗，即使只是當作休閒嗜好也不錯，搞不好女兒會跟我一樣，在人生低谷中有音樂為伴，從而重新振作，如此想來投資就非常划算了。

反覆考量後我決定送她一把烏克麗麗，理由很簡單，烏克麗麗是一種輕巧、容易入門的庶民樂器，不需要在琴房練習，也不需要背誦複雜沉重的樂理基礎，就能在任何地方輕鬆演奏。女兒也覺得這點子很棒，盤算著新學期的社團課程剛好能報名烏克麗麗班，我們母女倆便一起去專賣店挑選。但到了現場才知道烏克麗麗的世界也很複雜，有不同尺寸、品牌和材質的組合，最終選了一把相思木的烏克麗麗，鏤空雕花的設計格外高雅，音色優美清亮，撥弄琴弦時能感受到舒服的頻率震動。

緊接著我又替她在音樂教室安排了一期烏克麗麗的入門課程，讓她學會正確的持琴姿勢、基礎指法和簡單和弦，使這把烏克麗麗真正成為能發出聲音、能表達情感的樂器，而不只是房間裡一件漂亮的擺飾。這會是一個全新的開始，我期待它能陪著她走過未來漫長的成長旅程，無論歡笑還是眼淚，皆能用音符編織成一首又一首屬於自己的歌。就像《可可夜總會》裡的小男孩，透過彈唱勇敢面對所有歡樂與失落，最終發現音樂是愛的載體、記憶的容器。願女兒也能在旋律中，感受到被愛守護的力量，勇敢、自由、無所畏懼地長大。