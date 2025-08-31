【全民心理學】你的人生缺了哪一種快樂？

快樂有三種主要形式

曾被時代雜誌選為百大人物的作家埃瑞克．格雷滕說，快樂有三種主要形式：歡愉的快樂、感恩的快樂和登頂的快樂。他把它們比作三原色，也就是構成整個可見光譜的基礎。

歡愉的快樂主要是感官的──飢腸轆轆時一頓美好的餐點、雨後的空氣、在溫暖舒適的床上醒來。感恩的快樂就是心懷感謝之情──是你看見一生摯愛睡在身旁，於是輕聲地說「謝謝你」；是你細數自己擁有的一切；是你在對著比自己更偉大的事物說話時，表達出的謙卑與敬畏之情。

然後就是登頂的快樂，一種源於追求遠大事物的快樂。不是你攻頂成功高舉雙手的那一刻，而是愛上那攀登的過程。是一份有意義的工作，是流動，是生命的追尋。這樣的追尋烙出了我們的身分、塑造了我們的特質，並將我們的能量導引至更遠大的事物之上，而不是日復一日永不饜足地渴望滿足我們那些轉瞬即逝的慾望。

就像少了其中一種原色，其他顏色就無法存在一樣（缺了黃色，就不會有任何一種綠色），如果欠缺了這三種快樂中的其中一項，一個人的生命幾乎不可能蓬勃發展。

沒有一種快樂可以取代另一種，它們全部都是必要的，但我們還是會想嘗試這麼做。例如，一個人如果不想追求登頂的快樂，只想沉迷於歡愉的快樂，也許他會酗酒無度。但這永遠不會是解決辦法。

就算用多不勝數的紅色，也無法創造出藍色。歡愉不會讓你獲得自身的圓滿。

它也源於內心的平靜

登頂的快樂，是情緒具有韌性的體現。它是馬斯洛的需求層次理論的最頂層。它是審慎的、自發的、堅持的。人們經常會迴避追求這種快樂，因為它所帶來的不適感相當明顯，而且回報也不是即時的。在馬拉松訓練的最初幾天，在肺部緊縮並且想要嘔吐時，就算看到別人陶醉其中，你也完全無法感同身受。但是隨著時間過去，你的跑步能力會得到提升，你會開始想像自己能做到什麼地步，你會愛上那個過程。

儘管這三種快樂感各不相同，但它們都會受到環境的影響。跟那些理所當然認為有飯吃和有地方住的人相比，三天沒有吃東西的人，更能感受到歡愉的快樂。同樣的，有些人對工作沒有熱情，只是機械式地完成任務。那些從未體驗過往目標勇往直前、不斷努力，獲得樂趣的人，並不知道在付出努力的終點處，有著豐厚的回報。

在面對生活中的各種樂趣與複雜性時，許多人都成了色盲，這是因為我們缺乏了三原色的其中一部分。我們想要成為作家，卻不想去培養每天都坐下來寫作四個小時所需的紀律；我們想成為傳奇人物、天才和大師，但卻不怎麼關心如何去培養自己達成這個目標所需要的紀律。要成為任何領域的佼佼者──我們姑且抓個數字吧──至少都需要一萬小時的努力。

快樂不僅僅是給自己的五感帶來強烈的刺激，也源於內心的平靜──因為我們知道，我們正在成為那個我們想望也需要成為的自己。這就是追求登頂的快樂會得到的：不是成就，而是自我。我們會將這種自我融入生活中的一切。它就像一管彩色顏料，會讓我們的人生光譜變得生動而有活力。

