八月二十三日是我一生的偶像、已故NBA球星Kobe Bryant冥誕，他在2020年逝世前就已退役多年，本來就沒什麼機會再見到他，所以對於他的離開，一直沒有真實感。在某些特別時刻，我偶爾會想，如果Kobe還在世會做什麼？這些幻想，我全寫在著作《看球說故事》中，比方2028年洛杉磯奧運，實在想不到有任何運動員，比他更適合做最終的聖火點燃者，因此在書裡用他1997年贏得灌籃大賽的經典動作，設計了一套點燃火炬的方式。

Kobe是NBA少數職涯自始至終，只效力同一隊的球星，他為洛杉磯湖人隊共拿下五座總冠軍。特別的是，他和洛杉磯知名的好萊塢也有關係，2018年，他製作的《親愛的籃球》，獲得奧斯卡最佳動畫短片獎。二女兒GiGi是他唯一熱愛籃球的孩子，Kobe對於女子籃球推廣亦投入甚深，與WNBA洛杉磯火花隊十分密切。他的影響力還跨足棒球，Kobe是洛杉磯道奇隊的大粉絲，生前經常去現場看球，球隊也偶會製作他的相關贈品吸引球迷買票，直至他過世後仍持續進行，今年八月八日推出的就是看球送Kobe公仔。道奇球團早在日籍球星大谷翔平高中畢業後，就想延攬他入隊，但當時他選擇先在日本職棒發展；大谷2017年決定挑戰大聯盟時，道奇隊又因所屬的國家聯盟，當時沒有指定打擊制而再度失利；六年後，為爭取成為自由球員的大谷，道奇球團祭出六年前沒機會用到的祕密武器－－一支當年請Kobe現身招募大谷的影片，讓驚喜的大谷最後點頭答應加盟。

Kobe之於洛杉磯的意義已遠遠超過籃球。他生前，洛杉磯政府就在他退休那一年，以他曾穿過的球衣號碼8及24，將八月二十四日定為Kobe Bryant Day，也稱為曼巴日（Kobe的稱號），他逝世那一年，市府在曼巴日將湖人隊主場旁的街道Figueroa Street，更名為Kobe Bryant Boulevard。

我覺得Kobe最具資格點燃聖火，還有因為他也是兩屆奧運金牌得主。2008年北京奧運，他帶領上屆雅典奧運慘敗的美國夢幻籃球隊，重新找回榮光，過程全在紀錄片《救贖之隊：2008奧運男籃夢》中完整呈現。印象最深刻的一段，是一群徹夜狂歡的球星，在凌晨返回飯店時，巧遇正要去練球的Kobe，隔日，慚愧不已的隊友，紛紛收起玩心投入訓練。這說明了Kobe對整支隊伍重要的影響，不只是球技。當然，他的能力也無庸置疑，與西班牙的金牌戰，對手一路緊咬比數，但是Kobe在決勝第四節掌控了比賽，終場前關鍵四分打後，他對西班牙球迷比出閉嘴手勢的經典畫面，完美詮釋了他的貢獻，而這一天，是八月二十四日。

Kobe還是洛杉磯申辦奧運的重要推手，他於2017年加入籌委會並大力宣傳，他的演說影片被放在國際奧會遴選會中壓軸登場，讓洛城成功取得承辦權。許多球迷說，很可惜不是爭取到2024年，若主辦標誌是LA24就太完美了。人生總有許多遺憾，Kobe離世對我而言自然是巨大打擊，所幸我很愛幻想與連結，他能時時刻刻活在我心中。像是我經常掛嘴邊的命中注定：Kobe生日倒過來是我生日三月二十八日。還有我在洛城奧運倒數三年的二十八日這一天，寫下的這篇LA28。