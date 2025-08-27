小一的時候我曾經獲選班上的健康兒童，彼時別班推出的代表清一色都是胖嘟嘟的小孩，唯獨我們班的班導思想超前，捨棄唐代的審美標準，推派胖瘦適中、既沒近視也沒蛀牙的我，作為健康兒童的標準。然而就像趙飛燕走進滿是楊貴妃的伸展台，班導的眼光最終沒有受到大會的青睞。

身體隨著年齡和環境出現各種毛病

沒有近視和蛀牙，在兒童階段確實是異數，這讓我驕傲了好多年。但鐵打的身體還是不敵人為的摧折。步入青年，在美國讀研究所時期，我因長期熬夜讀書趕報告，加上營養不良，以為是花粉熱的蕁麻疹，合併錯認是感冒發燒拖成的慢性咳嗽，拖到回台後，咳到吐血，才知是得了肺結核。有了卡介苗後，還得了已經少見的結核病，也算是異數，且我得的是罕見的血行性結核病，並非空氣傳染，更被判為中重症。所幸病菌沒有蔓延全身，仗著年輕以及按時服藥，我很快就沒有症狀，九個月宣告結束療程。

接著我尋常地步入婚姻，不再覺得自己是百毒不侵的健康寶寶。我的身體跟一般人一樣，隨著年齡和環境出現各種毛病：產後憂鬱症（只是沒去看醫生）、膽結石（痛到黃疸才緊急住院開刀）、牙齒也蛀掉了好幾顆……不多也不少，膽和牙，我身上的一些器官開始向我告別。

過了五十歲後，上下樓梯變得困難，有次過馬路，黃燈開始閃動，我想要加速跑過斑馬線，卻發現自己跑不動。怎麼回事？我老到舉步維艱了嗎？想想現在醫學進步，只怕我還要活個三、四十年，所以決定加入健身的行列。重訓增強了肌力，可是不久又出現了新的問題，我的右肩膀和後背有疼痛點，手臂不舉，難道是俗稱的「五十肩」？肩痛雖不至於影響生活，但按摩、復健都不見改善，一拖又是大半年，正想還是找西醫照個X光，剛好途經一家傳統整復中心，抱著好奇、姑且看看的心理，誰知年輕的師父一看，要我立正站好：「妳看到妳肩膀的手骨往前凸嗎？妳的手臂和肩關節脫位了。」理由是我經常打電腦、握滑鼠，但桌子太高，手肘往後，肩膀自然往前凸。答案揭曉，難怪是右手。師父將我的手臂旋轉一圈，順勢一拉，喀嚓一聲，骨頭回正了。後續調整桌椅高度，做一些復健運動，不讓骨頭又移位，如今我的右手已經恢復正常。

不良之後，日子反而過得比較好

身體隨著年紀日見不良，最驚險的是幾年前路過乳房攝影車順道做了檢查，報告說我的左邊乳房有細小鈣化點，需要進一步檢查。即便絕大多數的鈣化點都是良性，但醫生還是建議切片。微創手術一切，果然是良性。就這樣過了兩年，醫院又提醒定期做乳房攝影，這次可疑鈣化點換成右邊，還是要做切片。「會不會多此一舉？是不是過度治療？」我問。醫生睜大眼搖頭：「怎麼會？」結果兩年內身體起了變化，這次不再是良性了。

開刀後又從零期變成一期（1a），表示我的細胞惡性凶險，只能慶幸提早發現，且只需放療，不需化療，實在萬幸。

罹癌的可能眾說紛紜，有人說是壓力，有人說環境汙染，還有人說是COVID-19的後遺症。原因不重要，對我卻是放下書店工作的好理由。如今書店和別人合作，我只偶爾出現。雖是「不良之身」，但身體無礙，故沒有特別養生，只是儘量放鬆、做自己想做的事。

不良之後，心情並沒有受影響，日子反而過得比較好，畫畫、運動和旅行，好好吃完五年的賀爾蒙藥。一切都好，除了爬樓梯依舊吃力。我的大腿自年輕就過粗，或許影響了膝蓋。一查，是不是骨盆前傾造成的腿粗、假跨寬？又去找整復師父，這次他要我躺平。「有沒有發現妳的骨盆右邊高左邊低？」真的耶！結果師父將我的右腿一拉，兩邊平了！不過接下來才是我長期調整不良站姿和走姿的開始。