清茵／從泡麵開始的戀愛療程

看到美味的泡麵，就讓我想起住院時認識的李大哥。

那年我們在病房巧遇，他是為了戒酒，我則是為了治療厭食。他問，「你的言行舉止很正常，為何要住院治療呢？」我告訴他，我食不下嚥，吃半碗飯要花三小時。

某天，我心情低落，走到護理站對護理師說：「我想去保護室冷靜一下。」李大哥恰好站在櫃台前，便攔住我，問為何要去保護室。我回答：「心情不好。」他說：「這個簡單，我陪你聊天，講開心的事給你聽，你就會高興，這樣就不用進保護室了啊！」事實證明，他說得沒錯，因為有他的陪伴、開導，那天我平安地度過了情緒低潮。

曾問過醫生怎樣才能出院，他說：「體重多一公斤就可以出院。」我把此事告訴李大哥，他一聽，大發善心：「消夜時間你到大廳來，我請你吃泡麵。」每晚吃好吃的泡麵，又跟李大哥閒聊，聊得興高采烈。七天之後，我成功胖了一公斤，可以出院了，有人呵護真好。

後來我們開始約會，他請我吃鮑魚粥，又帶我到他朋友開的小吃店，品嘗美味的清燉牛肉麵，還陪我坐遊覽車去旅遊，一起享用可口的冰棒。有人作伴，日子終於不再那麼難熬，甚至有了絲絲甜味。