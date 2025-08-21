山女孩Kit（方妙）／山裡物：班夫小鎮

來到加拿大，許多戶外人的夢想就是前往班夫國家公園。我不一樣，我的夢想是住在國家公園裡面。剛開始我對班夫鎮的幻想是：獨立的木造小屋，前庭後院可以劈柴和烤肉，旁邊就是芬芳的針葉林與小溪，每個人都穿著格子襯衫與靴子，牽著幾隻大狗，或是騎著馬！

好啦，我知道是我電影看太多了，在現實中的確有許多木造小屋，但都是每晚收費高達新台幣兩萬以上的高級度假村。當然也有美麗的針葉林和小溪，不過在國家公園保護區內，不能砍伐和隨便生火。雖然這裡隸屬亞伯達省，是以牛仔競技和世界最盛大的牛仔節聞名的區域，但鎮上並沒有人擁有任何的馬，也沒有酷帥的牛仔穿著格子襯衫和馬靴走來走去。

班夫，是一個極度商業的山腳小鎮，所有的商店販賣著簇新的登山裝備，主街上全是人滿為患的餐廳和販賣著各種印上Banff字樣的紀念品商店。來自世界各國的旅客在這裡有耐心地排隊買一支冰淇淋，或是吃一片披薩，耳裡聽到的是各種不同的語言，不知道為什麼最多的是印度旅客。

即便是這樣商業而現代的小鎮，待在這裡的日子仍然如仙境。出門就被洛杉磯山脈環繞，搭上一台巴士，不用一小時就能抵達各個高山湖的登山口：路易斯湖、鏡湖、夢蓮湖、艾格斯湖等，更可以近距離看到冰川。即便七月盛夏也是積雪未融，山壁上白雪皚皚，有一種穿著短褲短袖抵達另一個世界的奇異感。

班夫鎮就是有這樣的魅力。清晨旅客們都還沒醒來的時候，薄霧微透著陽光，在安靜的湖上光影斑斑，湖面就像清澈的鏡子，倒映著一樣的藍天與白雲，如同平行的世界。或許百年前，班夫鎮被森林、山脈、冰川滋養著，於是召喚了許多愛好自然的人類前來群聚，我忍不住想像當時的沉靜與樸實。

人類世創造了更便捷更快速的生活，以科技達到各種領域的巔峰，物質世界的空虛與滿足並存，但最後我們仍需要被自然療癒。在擁有許多或更多之後，才知道我們只是滿足了想要的慾望，一切對我們而言都太多──印上幾個字母的T-shirt，或是過剩的食物，櫥櫃裡更多的馬克杯。而那些最重要的東西，不需要購買，就早已存在。