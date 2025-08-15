樓下學姊／口嫌體正直，就是戀愛絆腳石

這次不是台男的問題，是「台」的問題

在曖昧之路上浮沉的友人，氣噗噗地找我抱怨：「某星座的男生是怎麼回事？他們是不是不會說人話？」

「喔？又怎麼了？」

「我們兩個聊天聊得好好的，我說要出門，他竟然怪我丟下他一個人加班，酸溜溜地叫我『走啊，去找別的男人啊』。」

我忍不住笑了出來：「他這是在討拍，捨不得你走，希望你再陪他多聊兩句啦。」

「那他為什麼要這樣說話？某星座的男生是不是有病？」說著，她自己笑了笑：「我猜你會說，不是星座的問題。那就是男生都有病了？」

「平常我是很喜歡讓男人背黑鍋啦，但這次不是台男的問題，是『台』的問題。」

或許是受到家庭教育與文化的影響，台灣人特別不擅長說真心話。我們有面子要顧，也有社會和諧這回事。考了一百分不能說「我超強」，只能說「運氣好」；久違的朋友變胖了，要說「哪有，明明還很瘦」；叔叔家的新生兒長得特別難看，如果你老實說「哇，好醜好像猴子喔」，就算不被揍，白眼肯定少不了。

在這種氣氛底下長大，腦袋裡沒有內建「真心表達」的路徑，談戀愛時，就會出狀況：明明想撒嬌，希望對方多陪陪自己，說出口卻是「你走啊，去找別的男人啊」；明明出外旅遊時特地花錢、花時間，找了最適合「那個人」的完美禮物，當對方問：「哇，你怎麼對我這麼好，出去玩還會想到我？」卻會下意識地回答：「沒有啦，我也有送辦公室同事，連你學姊你學妹你學弟也都有一份啊！」

我們太擅長拐彎抹角，連愛都要包裹在諷刺、謙遜或酸話裡，久而久之，聽的人糊塗，說的人也委屈。

「坦承」不只需要覺察與技巧，也需要勇氣

「我沒有為你特別花心思」，回答的人以為這只是謙遜，但聽的人就會有不同的想法了：本來以為是雙向奔赴的感情，原來只是自己自作多情？哇，沒戲。

等到「那個人」轉而愛上勇敢表達情感的人，這時候就換送禮人上網抱怨「我們老實人都不被愛」了。

──但你老實過嗎？一開始口嫌體正直的人，不就是你嗎？

不過身為一個「前‧口嫌體正直人」，我相當明白「坦承」的困難，那不只需要覺察、需要技巧，也需要勇氣。

我就是一個害羞的人，要怎麼老實說「我喜歡你」啦！還有，叔叔家的新生兒就是像猴子，難道要我把真心話說出來？

很多時候，轉個彎，答案就出來了。

「哇，你怎麼對我這麼好！出去玩還會想到我？」

「對啊，呵呵。」

既不否認對你好，又不承認我喜歡你，好像回答了什麼，又完全沒回答到什麼，完全無損高自尊人的自尊，又完全誠實。感情與自尊的拉扯危機，就這樣輕輕翻頁了。

無聲勝有聲，不想違心也不想坦白的時候，「呵呵」、「嗚嗚」能解決很多問題。

至於叔叔家那個醜吱吱的新生兒呢？那也是有又恭維、又不違心的解法的。

例如，「哇，長得好像叔叔喔！」──怎麼樣呢？

語言是我們親近彼此的方式。你給錯了指引，感情要怎麼走向對的地方？想活得順心，至少先從說話不違心開始吧！