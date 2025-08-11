施彥如／路邊嘗野草，萃取一杯屬於台灣風味的調酒

初次瀏覽PlanT的IG頁面，被簡介戳中笑點：「這裡有調酒／植物素材／跟兩個肝不好的調酒人」，短短幾句話就勾勒出PlanT團隊計畫的主題：萃取植物風味，成為調酒元素中的副材料，創作出一杯帶有草根香氣的調酒飲品。

植物素材×調酒？酒鬼之魂隱隱作祟

四月中，第九屆「台積電青年築夢計畫」的期中分享會，上台報告的是來自師大生命科學系的張拾墨，他帶來一盒五入玻璃瓶裝的液體，裡面是他與夥伴選定的五款台灣常見的野草植物，透過蒸餾或乾燥產製的濃縮液：大風草、穿心蓮、羅氏鹽膚木、小金英與台灣（紅）藜。樣品盒在觀眾席間傳覽，我看著土褐灰調、濃淡不一的液體，好奇地打開嗅聞，拾墨在台上分享它們的味道，譬如大風草淬鍊過後有一股洗澡水味（不是太確定拾墨同學是否喝過洗澡水，否則⋯⋯），而原住民飲食文化中被作為鹽使用的羅氏鹽膚木，用在調酒的素材意外帶出鹹味的平衡。可惜礙於會議廳內不能飲食，不然我真想偷偷倒一點在隨身水瓶裡試試它們的味道。

半個月後的PlanT系列講座，我的小心願被實現了。團隊與講師合作提供一款「雷公根調酒」：以威士忌為基酒，梅酒為香甜酒，副材料則使用「雷公根」茶包沖製。雷公根草味苦涼，搭配酒體梅香，彷彿西北陣雨後的舒朗之感。這是我第一次喝青草調酒，也稍微接近PlanT的核心：蒐集、萃取植物，並以調酒重新詮釋「台灣味」。

什麼是台灣味？植物的物種和文化雙重意涵

「一開始只是因為系上去山林野外做田野調查時，看到路邊的草我就會想要吃吃看。」自稱「神農氏」的拾墨，直率地回答計畫的起心動念。

上大學後因社團而接觸了調酒世界，發現調酒不僅講求技法，更傳達背後的文化、記憶，帶有創作的媒介。他與來自清大人文社會學院學士班的夥伴王珮姍，便將此結合，「『PlanT』的T代表的是Taste與Taiwan，『Plant』也象徵這是一項關於台灣植物的計畫。」最初他們想要蒐集「台灣百味」，建立資料庫。然而，通過築夢計畫的初審後，才更認真探討「什麼是台灣味」、「哪些植物可以代表台灣風味」。

在選擇要將哪些可以代表「台灣風味」的植物放進計畫中，兩位團員產生了衝突。自然科學背景的拾墨，重視植物是否為台灣原生物種，或是歸化、外來種？而人文訓練下，珮姍關注文化脈絡與族群認同：「要怎麼使用而不冒犯，也避免造成文化挪用，是一大挑戰。」他們請教教授後，逐漸整理出「自然本土」與「文化本土」兩軸線，將主題定錨在原民民俗植物、漢人青草茶與製香、客家植物三大面向。

「台灣是移民社會，是動態的過程，是不同族群帶著不同文化，來到這塊土地上發展認同與歸屬感。所以我們認為自己沒辦法，也沒有資格去定義什麼是『台灣味』，我們能做的是不斷去尋找、分享。」珮姍的補充也點出此計畫中相當重要的潛在議題：如何以風味認識腳下這片土地。

左上為大風草，左下為小金英，中上為羅氏鹽膚木之種子，右下為咸豐草。攝影／施彥如

植物哪裡取材？大人的科展是容許試錯的浪漫

他們以常見的野草（／青草）為目標，但方向確立後，挑選植物仍不容易。「很多看起來可以吃的植物，其實都有點小毒。譬如某年春末夏初，恰是酸藤花季，我跟著系上學長上山田調，他知道我平時喜歡吃路邊的草，便從滿樹粉紅採了一片酸藤葉子給我嘗嘗。我看著葉子莖部隱隱流出些許乳汁，放入嘴裡咀嚼，微酸刺口，頗覺新鮮有趣。學長露出神祕莫測的微笑，說酸藤有毒，短時間吃多了可能會引起麻痺或腹痛喔……」歷經各個層面的考量與篩選，團隊才選定兼具自然與本土意涵，且安全無虞的植物。但若要穩定供應，不能再仰賴如神農氏般的隨手摘取，他們改向青草店採購乾燥處理過的植物，並透過蒸餾等設備自製萃取液。不過，這也面臨了選材限制，例如「月橘」（七里香）雖在路邊隨處可見，卻在青草店難尋，「有時候都很想潛進民宅摘幾片葉子。」拾墨笑說。如何在初衷與原料供應的現實間取得平衡，成了PlanT一大挑戰。

從路邊吃到的草出發，他們想透過調酒與人分享，問題卻不只在素材取得，怎麼將植物萃取出適合食用的風味，發想酒譜將其與背後故事進行結合，並將之推廣給更多人，也是團隊目前遇到的課題。參與台積電文教基金會舉辦的「台積電青年築夢計畫」讓發想有實踐機會，透過基金會媒合兩位業師，在品牌與技術上提供建議，其中一位具調酒背景，更協助他們試飲、微調配方。將濃縮液推廣出去是他們未來的目標，現階段他們將重點放在以自媒體分享植物特性，期待有一天能透過一杯調酒，讓品酒者深刻地讀出背後的故事。

PlanT一路走來，雖遇到各式意想不到的任務，但對仍在大學的拾墨與珮姍來說，這趟築夢之行是「不為了什麼，只是因為喜歡」的純粹，亦更像場「大人的科展」，是一次帶著實驗精神的旅程。

酒譜令人心動，路邊吃草門檻太高

三月初，他們與政大調酒社合作，將經典調酒「龍舌蘭日出」（Tequila Sunrise Twist）中的「紅石榴糖漿」原料，替換為自製「紅藜糖漿」，改變了這款調酒的明亮度。我問，還有其他植物濃縮液設計成的酒譜嗎？他們說這沒有一定公式，但會依植物的特性聯想，來搭配適合的基酒。珮姍推薦用羅氏鹽膚木萃取液搭配基酒琴酒，加上百香果糖漿、檸檬及氣泡水，羅氏鹽膚木獨有的鹹味平衡了水果的酸度，而琴酒中杜松子迷人的草本基調，也呼應了羅氏鹽膚木的植物調性；拾墨則首推穿心蓮苦精調酒，原因與風味無關，只為看品飲者被苦味逼到變形的表情，「我都會騙同學這很好喝啦。」他笑著說。

採訪結束、走出咖啡廳後，拾墨蹲在附近公園，指著不起眼的雜草對我說，這就是之前雷公根調酒中的雷公根。我想要效仿他的精神，吃吃看那是什麼味道，卻又瞄到一隻散步的狗，不知道牠有沒有在這邊解放？猶豫之間，成年人的種種包袱考量，終究是讓我錯過了在路邊吃野草的體驗。

●一百萬夢想基金，由一百位青年神祕客投票決定！台積電築夢計畫十周年特別企畫「Off Track」互動展邀請你一起偏離航道，走進九組青年團隊築夢分享現場。您將可以擔任神祕客決定誰才能獲得最多獎金。9月5日到9月7日在松山文創園區南向製菸工廠一樓東側。關注官方臉書「台積電青年築夢計畫」，立即報名成為神祕客！圖／台積電文教基金會

一百萬夢想基金，由一百位青年神祕客投票決定！台積電築夢計畫十周年特別企畫「Off Track」互動展邀請你一起偏離航道，走進九組青年團隊築夢分享現場。您將可以擔任神祕客決定誰才能獲得最多獎金。9月5日到9月7日在松山文創園區南向製菸工廠一樓東側。關注官方臉書「台積電青年築夢計畫」，立即報名成為神祕客！

提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康