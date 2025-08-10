小麗居服員／她的一句話，讓我記了一輩子

我是一名居家服務員，平常的工作內容大多是協助長輩清潔、照護與陪伴。這份工作辛苦，但也常有不經意被感動的時刻。

最近，一位個案的女兒從國外回來。說實話，起初我有些緊張，擔心她會對我的照顧方式有意見。沒想到，她不但沒有指指點點，反而讓人感受到一種難得的溫柔。

那天，我剛進門正準備洗手，個案的女兒立刻遞上洗手乳與乾淨的擦手紙；我彎著腰打掃時，她已經默默幫我打開客廳和臥室的電風扇，說：「讓妳不要太熱。」每次我準備離開，她一定貼心地遞來鞋拔。

我笑著表示：「大姊太貼心了啦！妳這樣我會不好意思，我自己來就好。」

她只是輕輕一笑：「我剛出社會時，別人也是這樣照顧我。現在換我照顧別人，妳將來也可以把這份精神傳給別人。」

這句話聽來簡單，卻像是某種傳承的開關，悄悄地打開了我心裡的一扇門。

居服的工作裡，最常被提及的是體力與耐力，但我愈做愈發現，真正撐起這份職業的，是人情味。當你把心放進服務裡，有些人也會用心回應你，那些看似微不足道的舉動，其實是一種溫柔的循環。

她把善意傳給我，而我也會記得把它傳給下一個需要的人。