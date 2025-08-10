方秋停／遠遊阿克馬小鎮

又一次繫上安全帶，嘴裡猛嚼口香糖，而當飛機升空、穿入雲層仍讓我極度不安！亂流一波波，每回顛搖總引發我各種厄運聯想，幸虧災難並未擴大，危機很快解除旋又接連到來，即便塞戴耳機隔離轟轟噪響，機身與亂流碰撞瞬間，仍覺裡外將要解體……十四小時提心吊膽，直到平安降落地面，劫後重生才開始有旅遊心情。

飛機載人征服距離，卻難免除時間上的差異。時差如隱形網絡埋伏體內，干擾影響人的精神與行動。旅行爭取時間，一著陸便開始緊湊行程，我於機上耗盡精力，不知如何撐過這一天？

克服時差，置身傳統起司拍賣市集

乘上遊覽車，選好位置，窗外綠林接連著青草地，陽光透亮，薄霧消散，豐美草原上集散無憂的牛羊。啊，這就是荷蘭！清新景觀為我提神醒腦，遊興隨即高升。

第一站將往阿姆斯特丹近郊的阿克馬鎮參觀起司拍賣，市集位於阿克馬聖靈教堂前的廣場，春夏期間每周五皆有起司拍賣，自古為官方認可的乳酪交易場所，保留十六世紀末以來的傳統儀式。

旅遊旺季遊客超多，只能被人潮推著走，廣場前擠滿人，一道比一道還高的人牆矗立，一旁的臨時看台亦無空隙，只好翹首觀望架高的直播影片，或自前人縫隙探看些許現場景象。琴音錚錚鏦鏦，古老傳統穿越時空重現眼前。開市後陸續有業者前來挑選起司，買方與穿著白袍的檢驗員開始檢驗起司樣本，將輪胎起司對半切開，檢視孔洞、質地、氣味和味道，倘若滿意便進行議價，完成後挑去秤重。起司經過第三方秤重員過磅後，買家便可將購買的起司運走，完成整個交易過程。

挑夫堅實的腳步重踩地上，他們著潔白衣褲，戴不同顏色帽子，紅、黃、綠、橘、藍帽各屬不同公司，看似輕盈熟練的步履其實承載重負。輪胎起司重逾十五公斤，裝載二十顆便超過三百公斤，兩位挑夫默契十足，才能維持木托架平衡。眼前這充滿力與美的行動，流暢演示人民的真實生活，是齣精簡版舞台劇。

起司廣場旁的鐘樓設有起司博物館，展覽廳裡保留許多原始器具，砝碼、秤重板……圍欄潮鏽斑剝，環形鐵梯傳響著控控跫音，讓人彷若穿越時空，回到那樸實年代。市集為運河環繞，綠波盪漾，狹長小船上載著橘色起司，身材高䠷的船夫順應觀光客鏡頭側身回望擺著pose。夾岸樹木綠芽方吐或裸露一身禿枝，整排山形牆磚房映現河面。藍天襯底，鐘樓於河的盡頭挺立莊嚴輪廓，運河旁停滿腳踏車及觀光客身影。

運河船夫運送輪胎起司。攝影／方秋停

忍受飢餓，遊逛異國風情街巷

市集周圍攤販聚集，其中一攤位店主持續將麵糰注入一個個圓洞，兩面烤黃後淋撒上糖粉、蜂蜜或巧克力，便為荷蘭傳統鬆餅。四處可見各種起司被切片或呈塊狀供給試吃，另有原木或塗上豔麗文采的大小木屐吸引眾人目光，提升遊客的購買慾望。

附近Langestraat大道是小鎮最熱鬧的大街，沿路會經過聖勞倫斯教堂及市政廳，市政廳為典型哥德式建築，是另座耐看的歷史櫥窗。小鎮不大，行於其中彷如走進往昔閱讀的西方小說及戲劇場景。大街穿小巷，兩側餐廳、精品店林立，起司熏香瀰漫街巷，路邊咖啡座及隨意擺出的桌椅各有風情。鬱金香被堆箱裡或插放水桶、堅實的孢子甘藍如檳榔堆整堆、頭角崢嶸的高山青花椰讓人很是好奇，還有熟悉的草莓和橘子……小店簷前棲停黑亮烏鴉，似從哪部童話飛出，旋將歸返古老的傳說當中。在地生活與來自全球各地的遊客相會集，雜沓腳步行於街坊，走著走著頓覺意識渙散、渾身無力，想起台灣現在應是傍晚，我已離家二十四小時，飛越大半個地球未曾闔眼！

繼續往前穿過幾條巷弄，便抵達中午用餐的庭園餐廳，進入那磚牆古堡建築，感覺一股靜謐的涼意。靠著椅背、讓雙腳歇息，待熱湯入肚，加上黑麵包的援助，才喚回幾分氣力。稍後熏烤鮭魚及酥炸薯條更讓我重溫飽足感，等豪氣的鄉村蘋果派上桌時，我力不從心，全然忘記方才的飢餓。

洗手間的鏡子過高，踮起腳尖也照不到，證實我已到巨人國度。走出室外，陽光照來，時差被遊興逐退，便興高采烈往赴下個景點。

運河邊的山形樓房及藍天下的鐘樓。攝影／方秋停