絲絲／我的Podcast人生

國高中準備聯考的季節，窩在書桌前，一邊念書一邊聽廣播，總能讓焦慮不安的心得以喘息。主持人的聲音溫暖且動人，播放的音樂輕輕柔柔，是考生最好的陪伴。那時心裡有個小小的願望在萌芽，希望有天能成為在空中陪伴別人的人。

無奈大學沒有考上大傳系，畢業後面試了幾家電台也沒有獲得錄取通知，這個夢想隨風而逝。未料，一切因為突如其來的疫情有了變化，三個月的居家辦公，人生有了空檔，少了通勤、少了吃喝玩樂，時間忽然多了起來。年少時對聲音的喜愛一直還在，砸錢買了麥克風、研究剪輯軟體，開始製作自己的Podcast。

一開始什麼都不懂，聲音錄起來太近、背景有雜音、訪談節奏不順。第一集播出後，點擊數大概只有家人、好友加我自己的反覆播放。奇妙的是，每次錄音後，我的心異常踏實，以往那種莫名躁動的空虛感消失了，就像終於找到一件願意為它熬夜、失敗也甘願的事。

除了內容企畫與主持，Podcast也充滿不少考驗，如後製、行銷、上架平台、觀眾回應等。有次錄音途中，鄰居家的裝潢聲音「咚咚咚」像是要打穿牆壁，我一邊錄音一邊深呼吸，最終花了三個小時才剪出勉強能聽的版本。還有一次訪談對象臨時取消，我硬著頭皮自言自語錄了一集，講起過去的一段職場黑暗期，竟意外成為當月收聽數最高的一集，或許聲音的力量，真誠比內容更重要。

有一回，我在節目裡聊到自己中年跟隨內心的聲音，轉職為自由工作者的心路歷程，居然收到一則陌生聽眾的留言：「謝謝你願意坦白自己的迷惘，我現在也正在職場十字路口，聽完你的故事，感覺不那麼孤單了。」那一刻，我感受到「內容創作」不是華麗詞句的堆砌，而是情感交換。

做Podcast，沒人會告訴你要做到第幾集才算成功，沒有考核或獎金制度。但當收到聽眾留言：「謝謝你陪我度過難熬的一天。」「你那集我聽著聽著就淚流滿面。」證明我的付出都沒有白費，真實抵達了某個人心裡最需要的地方。

Podcast也讓我重新整理過往的人生經驗，將職場的低潮、生活的困頓，轉化為一段段故事。以前那些看似沒用的回憶，此刻居然成為他人的借鏡與慰藉，每一次說出口，都是自我整合的過程，也讓我更加認識自己。

朋友問我：「做Podcast有賺錢嗎？」我笑說：「還沒有，但值得。」我學會傾聽、說話、等待及沉澱。

節目不知不覺已悄悄邁入兩百集。我依然會為剪輯熬夜、為點擊數失落。但更多時候，我已學會放下，改用「陪伴」來定義聲音的價值。這條斜槓之路，開拓出屬於我的另一種專業感與成就感。

在這眼花撩亂、變化極快的世代，Podcast給了我一方安靜角落，讓我學會，真正的聲音，不是譁眾取寵，而是為了在某個時刻、某副耳機裡，輕輕地被聽見。