黃英彥／輸了官司但贏回媽媽

任職家事法庭，許多時候目睹親人之間的針鋒相對與利益爭奪，近日卻有一個畫面，令人心頭注入暖流。

小女孩的母親長期受到婆婆嫌棄，又遭受丈夫家暴，在民國七十幾年間，不得不拋家棄子，離開令她傷心的台北城。即使內心思念女兒，無奈夫家從中作梗，從此未能再她一面。

時光荏苒，小女孩長大成人，為人妻為人母，縱使從有記憶以來就不曾見過母親，但骨肉親情血濃於水，始終惦記。基於尊重祖母及父親，她不曾打探過母親下落，直到兩人相繼去世，女孩終於鼓起勇氣，輾轉打聽到母親目前落腳在高雄。

一方面可能想要法院幫忙找人，另一方面也擔心若年事已高、身無分文的母親，要求扶養，自己恐無力負擔。在律師建議下，她向法院聲請免除其對母親之扶養義務，主張母親從小未撫育她，她自然也無義務按月支付母親之扶養費。

收案後我花費不少功夫，終於透過母親現任職之人力派遣公司電話聯繫上，得知她目前在百貨公司擔任清潔工，並在附近租屋生活。

開庭當日，依據往例，我以為只有女孩會出現，沒想到母親也來了。母女兩人對視而坐，表情十分複雜。隨著我與母親的對話，女孩終於聽到母親當年不得已拋下她的原因，也知道母親後來另有過一段婚姻，再婚的丈夫已去世，幸好母親身體硬朗、還能上班，每月有薪資收入，名下雖無房產但並無負債，客觀上不需要女孩扶養，主觀上亦從未想過要女孩扶養。

經我解釋依調查證據，母親尚能靠薪水生活，即無請求女兒扶養的權利，女兒自然無須聲請免除對母親之扶養義務。女孩對於本院駁回她的聲請，並無意見，心平氣和地接受。

筆錄簽完後，我對女孩說：「都坐高鐵來高雄了，要不要跟母親吃頓飯再回去？」言畢，女孩壓抑許久的眼淚潰堤，回道︰「法官，謝謝你，這頓飯我等了四十年了。」看著女孩牽起母親的手離開法庭的背影，我的視線突然模糊了起來。