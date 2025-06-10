李羚榛／當狗狗沉默時

真正的學習與成長，不應建立在恐懼之上

每日送小孩上學的途中，我經常會在巷弄裡遇見一隻傑克羅素犬，陪著男主人悠閒地散步。

有一天，狗狗望了我一眼，雀躍地搖著小尾巴，我輕聲地向牠打招呼。下一秒，牠被繫在脖子上的鐵鍊，勒得喘不過氣來，在原地頻頻咳嗽。

男主人一邊向我問好，一邊熟練地收緊手中的鍊子，淡淡地說：「牠不會咬人，就是很不聽話，很愛亂跑。」我微微一笑，目光落在狗狗脖子上那圈光禿禿的勒痕，心裡百感交集。

這樣的場景，在動物的行為門診中並不陌生。許多家屬曾告訴我，他們在養狗的初期，試過各種朋友或網路文章所建議的「有效矯正法」，像是Ｐ字鍊、小短鞭、強制壓制、掐氣管，甚至用一條短繩固定狗狗，強迫牠們長時間罰站。

為什麼人類要這麼做？因為急著讓狗狗不再暴衝、不再吠叫，也不再撲人。令人遺憾的是，有些人甚至會故意讓狗狗犯錯，只為能多製造幾次「矯正」的機會。於是，這些學習的傷痕，不只留在狗狗身上，更深深烙印在人類對「乖狗狗」的那份期待裡。

可是，與動物相處，不該是這樣的。

真正的學習與成長，不需要建立在恐懼之上。許多行為研究早已證實，懲罰不但無助於改善問題行為，還會增加動物的慢性壓力、焦慮、恐懼，以及攻擊傾向，對牠們的身心造成長遠的傷害。

這讓我想起小學的自然課，老師遞來幾瓶試管，讓學生輪流嗅聞。當我初次聞到刺鼻的阿摩尼亞時，忍不住脫口而出：「天啊，好難聞！」沒想到這一句話招來老師的指責，請我起身罰站整整一節課。從那以後，我變得愈來愈沉默，甚至影響我日後表達自己想法的勇氣。

養一條狗而已，值得這麼認真嗎？

有時我會想，如果我是一隻狗，老師會不會對於我的沉默，感到很滿意呢？

傳統的教育方式，就像一條無形的韁繩，緊緊綁在我們成長的步伐上。所幸，教育的觀念已有了改變，我們了解到唯有透過正向教養，才能開啟學習的動力。所謂的正向教養，並不是無止境的溫柔寵溺，而是從理解行為背後的原因出發，並在尊重學習者的能力、需求、情緒及學習的節奏上，思考如何建立一個愉快且安全的試誤空間。

曾有家屬問我：「這樣慢慢教，哪有這麼多美國時間？養一條狗而已，值得這麼認真嗎？」

我必須說，非常值得。

我知道面對和自己合拍的狗狗，讓人生活既輕鬆又療癒，要花時間精力去教導狗狗，想起來的確很麻煩。但是，相較於人類，伴侶動物的一生只有短短十多年，那些現在讓你覺得困難的事，十年後可能根本不存在，何不試著慢慢教導牠呢？

我見過許多家屬，在努力陪伴毛孩學習的過程中，一次又一次，與狗狗一起練習彼此的生活課題。即使仍舊充滿挑戰，但那些共同努力過的溫柔，卻成為記憶中最珍貴的時光。

和動物的朝夕相處，本來就不會完美無缺。有些人希望狗狗外向一點，可以一起外出旅行；有些人希望狗狗安靜、存在感低一點，不要時時刻刻來討拍。狗狗呢？每一隻狗狗要的，也如此不同，可能是到處探索、奔跑和挖寶藏的空間，也可能是啃咬物品、休息及大聲吠叫的自由。所以，我們需要學會理解的，是每個伴侶動物的特質，而不只是尋求快速的矯正，讓動物符合自己的期待。

當我們花時間陪伴一隻狗狗成長，會看見那些肉眼所看不見的東西，可能是愛，也可能是小時候的自己。