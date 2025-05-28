曾鈺雯／我在巴黎歌劇院插花

曾以為那班往來於桃園與巴黎的BR88航線，總有一天會在我生命裡永遠停飛，沒想到，我卻甘願為了那些在巴黎才能找得到的花花草草，旅居異鄉，偶爾回台探親，漂泊於兩地間。

無聲淚痕換來泰然自若

搬到巴黎居住並成為花藝師之前，我只是一名環境工程實驗室的研究助理，手裡抱著沉甸甸的汙染數據報表，面對廠商與各種數字。一晃眼，竟站在巴黎最精華的左岸地帶、花藝師心中的夢想寶地，扛起一大把春夏之際才有的珊瑚芍藥，迅速地去除殘葉，切削花莖，把握鮮花短暫的生命。突然，一位顧客踏進店裡，我放下手中的花，笑臉迎接：「Bonjour日安，請問今天想來點什麼樣的花束？」熟稔的對白，只有自己知道是經過多少無聲的淚痕，換來的泰然自若。

記憶猶新，第一次在巴黎受聘，用雙手插花賺錢，是布置一場猶太人的成年禮私人晚會。凌晨兩點鐘，盥洗換衣，灌上一杯濃濃的黑咖啡，我搭上計程車，前往會場。深夜的巴黎，依然車水馬龍，露天咖啡座亮著燈，照著熙來攘往的人群。這個景象，讓在車子裡的我忍不住哼起幾首著名的法國香頌。

說到會場布置，需要的不僅僅是花藝技巧，搬運、負重也樣樣皆是花藝師該做的事，而且講求短時間內完工，超時工作可謂家常便飯。參與的花藝師們，如果不是用濃縮咖啡苦醒自己，就是選擇以尼古丁幫助提神。

歷經十八個小時不間斷地插花，總算和二十幾位同行合力完成我花藝生涯裡的第一場布置，疲憊地讓出這個被鮮花占滿的空間。我看著外國臉孔的同事，用他們熟悉的語言在場外交談著，自己並不急著插話，默默地享受這種聽不太懂的異國情調，對追逐花藝、身體力行的勞累，感到相當滿足。

用一朵花獲得各種奇遇

在巴黎成為花藝師的好幾年後，某次我隨著其他花藝團隊，拖著一台又一台的鮮花，滑入了空無一人的歌劇院。在那裡，並列的巨型水晶吊燈迎接我們進入挑高的長廊，黃光將裡頭貼的金箔染得更加閃耀，一個魔幻的時刻即將展開。

深夜入場，理花、插花直至下午時分，芭蕾舞團、歌手以及星級餐廳團隊陸續進場。成群的舞者從歌劇院中庭的四個樓梯，慢慢移動至最醒目的表演台上。樂聲響起，歌手唱出渾厚且溫柔的嗓音，配合芭蕾舞鞋打在大理石地板上的聲音，場地顯得益發安靜。我忍不住放下手邊的鬱金香，往舞台那探頭。

雖然這只是晚會開始前的例行排演，但那一刻不禁起了雞皮疙瘩，心想，巴黎呀，你依舊這麼樣的迷人，好像隨隨便便都可以觸動人心。

我從不說巴黎是個浪漫的地方，因為那只是老調重彈，但各行各業的先進在這個小小的城市裡相遇，擦出火花，那是在其他城市裡找不到的。我何其幸運，只用一朵小小的花就能獲得各種奇遇，看遍風景。

BR88航線依舊在巴黎的天際線上按時起降，我愈來愈老練地在生命裡的第二個故鄉，用第二外語向愛花的法國人提供服務。雖然講起法文偶爾還是會舌頭打結，雖然想起遙遠的故鄉，還是有止不住的思念，但好比長途飛行常有亂流打擾，只要深呼吸，困難勢必迎刃而解。

抬起頭，向客人說聲Bonjour，今天，又是與花共舞的美好一天。

●本文作者為lîlofleurs品牌主理人，著有《我在巴黎當花藝師》