Hazel／貿易滑鐵盧啟示錄

在美國現任總統川普上台以後，國際經貿開啟了一連串宛如連續劇般的變動。正如他的上一個任期，新一輪的貿易戰又開始，儘管我們似乎不該再感到驚訝，但他在今年四月初號稱「治療美國」的經濟猛藥一出，顯然還是嚇到了世界。

歷史上最出名的貿易戰案例，莫過於拿破崙的大陸封鎖政策。拿破崙稱帝後在歐陸幾乎所向披靡；唯一一個死扛到底的，就剩英吉利海峽對岸的大不列顛。英國扛下了反法聯盟盟主的重擔，靠著海上力量，幾次三番讓法國吃鱉。除了最後在滑鐵盧戰役威名赫赫的威靈頓公爵，更早還有海軍戰神納爾遜將軍多次鑿穿法軍船底。有鑑於英法千百年來的情仇糾葛，拿破崙特別不甘心：來硬的不行，那麼技術性搞垮你總可以吧？只不過當時還不流行透過關稅壁壘來為外交攻擊塗脂抹粉，而是法皇直接要求所有盟國以及手下敗將禁止和英國貿易；其中他認為最重要的封鎖夥伴，就屬掌握大量海域的俄羅斯。

起初俄羅斯因為內政混亂，幾可稱處於危急存亡之秋，時任沙皇亞歷山大一世年少接班，只得迫於無奈答應加入封鎖；可是一來俄羅斯國力正緩緩復甦，二來他們發現經濟封鎖對自家傷害更大：幾百年來他們可都是英國緊密的貿易夥伴，甚至最早的海外大買家就是英國。於是，俄國偷偷對英走私，後來甚至開放海岸線，允許其他中立國路過做生意，撕開了封鎖一道大破口。

確實，在封鎖的七八年間英國過得有點艱難；但人家家底厚呀！光靠海外殖民地走私就餓不死。反倒是法國自身經濟遭到重創，因為他們一大堆原本賣到大不列顛的產品都滯銷，需要的原物料和食物又進口不足，引發一連串經濟衰退，全歐糧價都連帶上漲；其他被拿破崙掌控的外國，也因此引發嚴重內亂。為了面子，法皇不好直接宣布恢復貿易，只能被迫小範圍允許對英往來，並重新開放對美國通商──儘管美國當時屬中立國，但此舉形同承認了法國的經濟重創，不得不靠外援續命。

最後大陸封鎖政策對全歐都帶來緊迫的壓力，連帶激起好幾場戰爭。其中後果最嚴重的，就是拿破崙在1812年憤怒之下揮軍莫斯科。但這場法俄戰爭的結果是：亞歷山大一世反用陸地上的堅壁清野策略，使拿破崙慘敗逃回巴黎。而原本被他「分封」給波拿巴家兄弟的荷蘭和西班牙，政權也一去不回頭；雖然拿破崙跳腳大罵都是兄弟無能，但其背後難以忽視的關鍵失敗因素，他的大陸封鎖政策肯定「厥功甚偉」。

然而這場古早貿易戰有沒有任何正面的成果呢？有吧，至少它讓我們學了場教訓。經濟學之父亞當斯密認為，經濟應該放任「看不見的手」──亦即市場機制──自行調節，才是最健康的；但對政治人物而言，顯然要他們完全不插手與錢相關的問題很不切實際。貿易戰對於發動國來說，究竟是良藥還是毒？恐怕隨時間過去，歷史自有定論。

●本文作者為Podcast頻道《時間的女兒：八卦歷史》主講