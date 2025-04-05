在後來的歲月裡，尼克常會站在背景一角

第一次看到他，是在舞會上。那時的大學男女生，多在郊遊或舞會認識交往，大家都害羞，男生坐一邊，女生另一邊嘰嘰喳喳。場子的一角，有個人在暗處忙著換唱片、放音樂，模糊中只看到一雙閃亮的眼睛，偶爾望著談笑的人群。

音樂很好聽，但沒幾個人認真下場跳舞，直到那男生宣布這是最後的兩支曲子，放上唱片，直接向我走過來邀舞，男男女女陸續滑入舞池。穿著磚紅衫和不太調配的深黃卡其褲，這是我對尼克的第一印象。兩條晚安曲後，他對我說：「等等。」跑回去換唱片，添了兩條樂曲，〈Let it be me〉和〈Carnival is over〉。

在後來的歲月裡，尼克常會站在背景一角，沉默寡言，觀看思索，講起話容易臉紅；不過，他看似靦腆，實則是因為沒談到有興趣或在意的話題。尼克發言不多，但直切而入，認識不深的人覺得他唐突，卻也總會因此引導向更深的思路。

我們婚後，尼克赴美進修，當時靠他微薄的獎學金，生活很清苦，我必須打幾個雜工貼補，同時也在尼克的環工系預修兩門碩士班的必修課。因家有良師，成績很好，幸運拿到那年唯一給外國學生的獎學金。這其間尼克在博士班讀了一年多，得到一個很有潛力的工作，果決地把博士論文改成縮小版的碩士論文，取得第二個碩士學位，就到外州任職。

我大學讀農，改行環工念得辛苦，三年半才取得碩士學位，其中近兩年做實驗，論文則有尼克幕後幫忙修改，教授將之投到學術刊物，我還受邀在年會上發表。

與會前夕，家教尼克陪我反覆演練講詞。當我站在台上望著這麼多資深教授、優秀本行，心裡既謙卑又倍感幸運。坐在台下的尼克似乎正面帶微笑，欣賞自己輔育的成果。

享受燈光下的光鮮，也明白執行的困難

因為轉行，需累積年資，比別人晚幾年拿到執照，專業生涯不順利。多年後，我決定自己開業，從一人公司起家，掙扎了四年，為了爭取一個較大的工程案，說服尼克離開安穩的大機構，參加我這衝力十足的小公司。自此我更有勇氣競爭大案，許多複雜的營運系統也在尼克的監管下成型。

那年代在美國，女工程師不多，我這瘦小的亞洲女老闆特別被人注意。只要我們贏標大工程，地方報紙周刊就會採訪。照片上報、領獎、致詞，享受燈光下的光鮮，心中自也明白，掙得合約後，執行的困難挑戰，都要靠那位在後台坐鎮的人接招。

我們退休前十幾年，尼克逐漸放手讓新輩經理成為公司支柱。常見他在會議桌的遠端安靜聆聽幹部的報告或爭論，偶爾微笑點頭，偶爾插手提點，最後決斷做結論。

地區經理葛菲，原是直衝挑剔又負面的人，可尼克欣賞他的技術優勢和有擔當的個性。面對困難，兩人經常在激烈辯論中，尋到克服的途徑。數年後葛菲被提升為營運長。

貝爾原先是會計，聰明有組織力，但只要和技術人員有爭辯就眼紅欲哭。在尼克多年的鼓勵調教下，一路升遷，終成了堅定幹練的資深副總。他們兩位都在退休晚宴上哽咽說：「感激尼克的信任和給予的機會。」

麥特原是提案專員，後升為經理，與尼克討論提案取捨，或謀算得標策略，常面紅耳赤，但也一起贏過多筆長期巨額的美國聯邦合約。麥特多次在資深經理的年會上重複尼克的名言：「決斷力和前瞻是一個領導人必備的條件。」

尼克樂於提攜幹才。一位持有律師執照的工程師彼得，從外州來總部開會，特地到尼克辦公室說：「在您退休前，我要感激您，給我的是一個成功的事業，而不只是一個工作。」

從我第一天認識尼克，他從來都以隱身後台，導演前面的戲碼為樂。演員們精采的演出，都是他的驕傲。我和他在人生戲台走這一遭，想來也是他的得意作品？