陳祖安／台北市立棒球場

女兒學校的寫作練習，題目為「我的家鄉」。老師建議分成自己和爸媽的家鄉三段，範圍為鄉鎮區域，介紹當地美食特產、景點地標或人文歷史等特色，如果同屬一地，那就每項特色各寫三樣，例如三種美食。先生的家鄉是旅遊勝地台南安平，女兒三兩下就寫完，我的家鄉台北松山，除了知名鳳梨酥店，實在沒什麼可分享，苦思良久才想到有座台北小巨蛋，而在我心裡它永遠是台北市立棒球場。

興建於1958年的台北市立棒球場，在2005年改建成台北小巨蛋，曾包辦台灣大小戰役，從基層到國際賽事，以及1990年開打的職棒等，承載了台灣棒球迷無數回憶。球星周思齊去年在引退儀式上，請願球場原址立碑紀念，台北市體育局已承諾將於今年施作，足可見其歷史地位。

我的青春幾乎都在此度過，球場到我家僅兩站公車距離，地利之便助我無役不與，當年聯盟會發送外野免費學生票，蹺課去排隊領票是日常，看比賽更是唯一的假期活動。後來還去球團裡打工，積極認識球員進階到拿眷屬票入場，職棒賽季結束續看業餘和三級賽事，一年四季都待在球場。職棒最熱時期散場球迷會溢至南京東路車道上，盛況完全不輸滿場的小巨蛋演唱會，然而風光沒多久即發生簽賭案，流失大量球迷，勉強撐幾年後因設施過舊而在2000年停用，隔年納莉風災大淹水，球場還變成堆放廢棄物的垃圾場，清運結束後黯然遭拆除，沒有留下任何文物，只留下球迷無限懷念。

如今台灣每支球隊皆有主場，孵了超過三十年的巨蛋也終於在去年生出來，但是再也沒有一座球場能讓我充滿情感，所幸有個Podcast節目就叫《台北市立棒球場》，補足了遺憾。由資深球評曾文誠與曾於台灣職棒兩大聯盟服務過的梁功斌主持，兩位台灣棒球活歷史，與退役球星或相關從業人員，一起講古憶當年，讓我時常陷入美好回憶裡。有趣的是，許多來賓慣用台語，好幾集內容是全台語，我這個台文盲都得和先生一起收聽，靠他同步口譯才能完全聽懂。不少年輕聽眾和我有同樣困擾，於是在第四季時，曾文誠決定融入台語教學，將節目中較生澀的詞語另加解說，可是他不知道對不懂的人來說哪些需要解釋，所以每集錄製好後，文誠兄會先請我聽一次，把不懂的詞列出來，也因此我是製作人外第一個聽到節目的人，不過正式播出時，我還是會和先生一起聽，確認自以為懂和詢問不懂的內容。

全世界有許多職業球隊，都能成為家鄉特色，日本的廣島人不能沒有鯉魚隊；美國波士頓運動迷有三大驕傲－－美式足球愛國者、籃球塞爾提克和棒球紅襪隊；歐洲各國大小城鎮，都有一個屬於當地的足球俱樂部。近十年來，台灣的職棒和職籃亦開始經營屬地，不過在地球迷的分野仍不明顯。我的家鄉，雖然也沒有一支代表球隊，但是很榮幸那裡曾經有一座台北市立棒球場。