陳津穗／砲火中撿到一個月餅

一日忽想起數十年前的往事，在金門八二三砲戰期間，我沒有碰上砲彈，反而撿到一個月餅──月餅現在看來好像不是很珍貴，那個年代卻不是如此，彼時經常三餐不繼的我，永遠無法忘記它的滋味！

八二三砲戰時，我正值小學五年級，暑假期間傍晚，同學們會到莒光樓前的小池游泳。當對岸砲彈來襲，因為距離很遠，很多同學都說是演習，沒有理會，直到砲火轟到莒光樓後面，大家才知道是玩真的，光著上身跑回家。我到家時，家人已經躲在床下，父親擔心全部人在一處不安全，便說：「你和外婆到古屋去，每天晚上都去，萬一有狀況，全家也有個活口。」父親的話語就是命令，晚上與外婆從總兵署前面的家，走到總兵署後面、木棉花樹牆外的古屋。

然而，路才走一半，一架飛機低空飛過。當時天色很暗，看不出是敵方還是我方，我與外婆臉朝著總兵署外牆不敢走動，可沒多久，我便感覺背上一痛，似乎被砲彈的破片刺上。我心想大概沒救了，但摸了背，好像沒有刺穿，漸漸也不痛了。

這時，我注意到地下有個圓圓的東西，不知是什麼，外婆說撿起來看看。我撿起後在鼻孔聞一聞，「好像是一個餅，很香耶。」不管是什麼，先回古屋再說。

回到古屋，點起柴油裝鋼筆筒做的火燈，兩人一看傻住了，竟然是個月餅！上面還有一張字條，寫著：「敬致島上保國的英雄，祝您們中秋節快樂！」原來是來慶祝中秋節的。我們不是英雄，但是英雄在哪裡？我們就代表收下吧。

將餅對分，一半給外婆，一半自己吃，砲火下的月餅原來是這個滋味！