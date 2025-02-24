蘇佳欣／自己吃自己的
每次和小孩一起在外面吃飯，我總希望家人們各自點不一樣的菜色，這樣雞鴨魚肉、飯麵披薩或蔬菜配料，每種都可以吃得到，也不會單一種類吃得太多。這習慣我們一家行之有年，未曾覺得有何不妥；至少，我覺得這樣做沒什麼不好。
然而，隨著小孩逐漸長大，他們愈來愈不想跟我分享食物，喜歡自己吃自己的。他們說，每種都只吃一點反而吃不過癮，造成困擾。我辯解道，可是我跟朋友也是這樣子分享，大家不都是這樣點餐的嗎？
孩子們進一步指出，「你每次都會故意點不一樣的，然後再問人家願不願意分。或許別人根本不想與你分享，想吃自己的那一份就好。」
儘管有些錯愕，但仔細思索，他們講得沒有什麼錯，甚至可能更符合實情。以後我就儘量點自己真正想吃的，不要再想營養均衡，或是每種都要吃一點。
話題徵文：下定決心做的小事（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年3月底）
我們總在反覆斟酌後，拿出決心面對人生種種大事，但會不會有時候一件於他人微不足道的小事，可能更考驗我們的意志力？歡迎來稿分享你的經驗。
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