新真／家徒四壁的旅行
我個性優柔寡斷，「要不要加入和某人的大合照？」「要不要約某某一起吃個飯？」再小的事情，答案也一變再變。所以，當朋友2023年約我隔年一起去柬埔寨短宣（短期出去宣教），我也左右搖擺，一直沒回覆。眼看就要組隊了，朋友說：「這隊伍會進入當地社區、常民生活，是一般旅行團接觸不到的層面，來吧。」
柬埔寨不曾出現在我的旅遊清單上，卻意外成為我第一個到訪的東南亞國家。從下飛機開始，一切皆很新鮮，金邊與吳哥繁華熱鬧、散發魅力，遠近馳名的吳哥窟更是擠滿了來自各國的遊客。但是，說起那趟旅程，我想到的總是「家徒四壁」。字典裡的家徒四壁，指的是家中只剩下四面牆壁，形容極為貧困，而我在柬埔寨西北偏鄉進到某人只有一堵牆的家中，心裡想的卻是「如果能有四片牆來為他們擋風遮雨，該有多好」。走入當地小學校舍，也看到會灌風的茅草牆，又不禁想，「如果有四道扎實的牆來守護學子，該有多好」。怎麼家徒四壁在這裡彷彿成了富足的形容。
此行目的地是窮困的僻壤，我本該有所預期，但久居已開發國家的富裕環境，初遇民生需求嚴重不足的各種現象仍震撼了我。然而，柬埔寨雖然是世界銀行認定的中低收入國家，卻還不在最差的墊底行列裡。那麼，那些更貧窮國家的百姓，過得又是怎樣的生活？我又能做什麼？
這趟旅行從發想到成行，朋友幫我決定了許多事，我才會在半推半就下踏上旅程。如今歸來已多時，旅途中的點滴，至今還在生活裡餘波盪漾。
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