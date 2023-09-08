陳得勝／絲瓜棚下的清涼智慧

夏日炎炎，提起消暑，資深影迷的我，腦海立即放映《七年之癢》電影中瑪麗蓮夢露對下層樓男主角說：「我房子沒冷氣，我就把內衣褲放在冰箱裡，隔天再拿出來穿，好涼快喔！」當然，只有天真性感的夢露才有資格這樣消暑。幸好我家有冷氣可吹，但鼻子過敏的我，其實禁不起長時間吹冷氣，冷氣機的關與不關，真是千萬難，這時眼前冉冉浮現往日的畫面……

父母健在時，對我怕熱又不能常吹冷氣的窘境也想盡辦法，後來母親對父親說：「樓頂如果搭棚種絲瓜一定會有所改善。」兩老劍及履及馬上架棚種瓜，未久即綠葉盎然、繁花喧譁、結瓜纍纍，遮擋烈陽直照。從那年夏天起，果然年年皆可清涼一夏！

父母親真有生活智慧，他們透早起來，一個撩起垂掛下來的絲瓜藤用鐮刀割開，一個馬上用玻璃瓶去接，沁涼清澈的絲瓜水汩汩流入瓶中，於是一瓶一瓶裝了好幾瓶。這絲瓜水用處可大，喝一點就好涼爽甘美（但不宜多喝），敷臉養顏美容，則是母親她們那一輩阿嬤天然的保養品，更是當今最時髦的美容聖品，家族、親友女性無論老少都爭著要。夜晚還可睡在絲瓜棚下，夜風拂過，瓜花瓜海頷首微笑地飄過來，不知不覺就走入夢鄉，作個「偽蒲松齡聊齋」的美夢。

更何況擅長做菜、會替人「辦桌」的父親，會做好多絲瓜料理——絲瓜炒蝦仁、絲瓜豆簽湯、絲瓜瘦肉粥、絲瓜水餃……清爽可口。母親還會摘下一朵朵香檳黃的絲瓜花，洗淨裹上麵粉與水、雞蛋攪拌好的漿油炸，酥脆清甜，人人愛吃。

如今雙親都已過世了，我也搬了家，現在只要夏天一酷熱起來，就會想起父母因愛護我，發揮生活智慧與經驗種絲瓜的事。父母的身教本應效法，卻因自己疏懶，總以工作太忙以及沒遺傳到他們的農藝、廚藝為藉口，遲遲未身體力行。風木之思，令我既感恩又汗顏。

好！現在就在陽台，挽起袖子種絲瓜。