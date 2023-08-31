當兵的都站過衛兵，這天老友相聚閒聊站衛兵的往事。當憲兵的自豪在總統府站過；金馬前線的訴說看海的日子，但要防對岸水鬼摸哨；陸軍的得意站過少將師長，空軍的強調護衛一架十多億元的戰鬥機。接著，他們一起轉頭問在海軍服役的我，我自豪地回：「幫豬站過衛兵！」

熄燈就寢後，緊急哨音響起

我真站過豬舍衛兵。

海軍新兵訓練中心有個「待命隊」，這個隊爹不疼、娘不愛，全是結訓等著分發各艦艇和岸勤的新兵。隊裡雖有區隊長、輔導長和分隊長等，卻只是義務役的少尉預備軍官，士官班長很多連船都沒上過。不過，在這裡大家都是過客，少則一天，多則一個多月就會被領走，各奔前程，從此天涯海角不相聞問。

到新單位報到前，我們都得在這待著，卻沒閒著，因為中心所有衛哨、公差勤務都由我們扛；陸、空軍衛哨通常一到兩小時換班，海軍則為配合艦艇海上航行「值更」，除「上、下暮更」各兩個小時，其餘每更四小時，我們雖身處陸地，但中心衛哨比照海航是四小時。

我們這梯大專兵到待命隊首日，班長就將我們依身高分三隊，每隊前八名被帶離換白色水兵服，去站中心大門、指揮部等招牌、門面，其餘的穿藍工作服至中心各崗哨站衛兵；我這組六人被帶至寢室上方的彈藥庫，我被分派至庫左樓梯間站崗，這裡可看到寬闊草坪、平直跑道的直升機大隊，但煩人的是長官常會經過，跟站指揮部大門一樣情緒緊繃。

彈藥庫屬軍事重地，可只有正哨佩槍，其餘五哨只給一枝木槍，且在少校作戰官監督下，我們不時要演練「緊急應變」等課目，就是聽緊急情況哨音，其餘五哨要衝至正哨前就戰鬥位置。起初白天預官和班長們會看心情吹哨出操，久了，他們連哨也懶得吹了，大家摸魚打混熬過漫長四小時。

中心的衛哨勤務不僅時間長，還因長官排班不當，有人甚至一天站了四班十六小時衛兵。左營天氣悶熱，下哨就汗流浹背、疲累不堪，站大門、指揮部的更喊吃不消：「都想丟槍逃兵了！」大家皆希望早日脫離這地獄；而我再好的風景看久了也膩了，每日直升機飛來飛去，軍港日升日落。

這天待命隊晚點名熄燈就寢後，緊急哨音響起，我們六人聽到立刻就戰鬥部署，卻見作戰官坐在中廊樓梯間，眼神茫然，鼓著掌大叫：「好！好！今天晚上不玩了！」我們聞到他滿身酒氣，心裡有被當猴耍的氣，卻只能無奈吞下，而同樣趕來的隊上長官們瞧見這光景，也面面相覷，揮揮手叫我們解散。

微弱燈光下，數頭豬呼呼大睡

隊上的人陸續被領走，崗哨幾乎三、四天就要調整，但我們六人沒被換，也好奇一名海洋大學畢業要好的同梯也沒被換過，下哨聊天才知他被隊上預官同學特別照顧，安排到伙房去看管豬舍。「豬舍？」我驚訝問。「幫豬站衛兵？那裡不是很髒很臭？」他一抹淺笑說：「沒錯。但他真的很照顧我，等你去了就知道！」

那時國軍部隊多有養豬，解決廚餘問題，還可在特定節日殺豬加菜，我在伙房旁看到豬舍，裡頭是養了數頭豬，但從沒想到還要養豬、幫豬站衛兵……

我抽籤分發到作戰的驅逐艦服役，可那艘船載官校學生敦睦遠航去了，我繼續在待命隊等它回國，而那位要好同梯離隊前一晚悄悄告訴我：「我和同學說好了，我走，他會安排你去接豬舍。」我內心五味雜陳，心想站衛兵已夠煩夠累，還要去髒臭的豬圈，不過，彈藥庫也站太久了，是該換換口味。

同梯離隊那晚子夜，我被安排至豬舍接衛兵，前一哨丟了句「天亮，記得關燈！」就將木槍給我下哨去也；微弱燈光下，我看到數頭豬安詳呼呼大睡，一頭大豬還擺頭看了我一眼，但沒多理睬就繼續睡。四下無人，可豬舍站衛兵首夜我還是兢兢業業巡邏守護。

幾個站過豬衛兵的交換經驗，蔡君說：「豬舍雖髒臭，但站久也習慣了，最優的是長官從來不會到這裡。」陳君表示：「豬舍簡陋昏暗，但前面地勢開闊，有人來會立即察覺，夜裡查哨的根本不會來。」李君說，豬圈後方有個角落還算乾爽，累了還可打瞌睡，甚至看小說打發時間。陳君笑說他把某頭豬取了厭惡長官的名字，值勤時就叫那頭豬出來訓話……沒想到豬舍竟成中心的天堂，水兵的祕密基地。

離家實在太久，晚上站哨我會和豬聊天，說一說心內話，雖然牠們都沒回應，照樣好吃好睡。然而，好時光不長久，站了四天豬舍衛兵，我就被領走到驅逐艦報到，往後在海上巡弋，在夜深人靜時值更，我都懷念起那段幫豬站衛兵的日子。