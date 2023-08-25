葉淳之／夏日消暑聖品

小時候，台灣還有四季；似乎是初識愁滋味，秋天就不見了；時至今日，天天常夏，連冬衣都難有出頭日子。以前冰店夏天賣冰、冬天賣紅豆湯或肉圓，現在全年賣冰，早已見怪不怪。生活的變遷無聲無息，但當國外朋友告知，台北的夏天經常比曼谷熱，深深感到地球的溫度不見得能用緯度判斷，而我們的未來也更挑戰了。

看著熔爐般的太陽，只有「吃冰」能安慰心情。台灣的冰品代表，可說是大街小巷常見的「礤冰」（tshuah-ping），又可分為「刨冰」和「挫冰」。固力果「懷念二十世紀」食玩，呈現了前者，用傳統刨冰機以虎牙咬緊冰塊，再旋轉把手，一刀刀削出冰屑；或以果汁機打碎成小冰片。而真正的「挫冰」，則是早期由師傅親持冰刀，將冰磚一刀刀鑿成冰角，彷彿「人力製冰機」，挫出的冰屑形狀多角不規則，口感爽脆，但是費工費力，如今市面已難尋。

國、高中就讀女校，在南台灣赤辣驕陽趕集下，放學後我們像蜜蜂傾巢而出，相約冰果室。莞爾的是，國中附近馳名的冰店名喚「小豆豆鍋燒意麵」、高中附近的則是「莉莉水果店」，這些府城名店，或許是擔心以「冰店」為名，難做四季生意。但店東恐怕沒想到，後來台南連冬天也暖洋洋，熱食和水果聊備一格，點菜單上最受歡迎的，是占了三分之一至二分之一的冰品。

和同學嘰嘰喳喳，看著比部隊士兵還長的冰單，經常選擇困難。到底要不要選月見（生卵黃），加或不加芒果青？多一種或少一種，滋味都不同；光顧十次，可以都點一樣，也可以各各差異。偶爾想挑戰拼拼樂新口味，最後還是降於最愛。我的執著萌芽內心，鍛鍊養成於冰店，最終千錘百煉，養成了弱水三千，只取一瓢飲，經常豪氣要換款，最後還是月見紅豆牛奶冰（再加煉乳和布丁）。

冰和夏日的回憶分不開，這也就是為什麼，當創業三十多年的小豆豆宣布關店（店主夫婦不耐多年勞動，畢竟長期大排長龍啊），在地人會大崩潰；而站在店門口，我也暗自泛淚，揮別青春記憶。雖然在裕成水果行、泰成水果店、義成水果店（對，府城以冰聞名的店，都不叫冰店），可以吃到同款冰，但就不是小豆豆，就不是青春揮霍之地啊！

還好有固力果，為我保留了當年的夏之味。每吃一口，暑氣就消散一些，一口口吞下，笑容也愈來愈深。夏日消暑，炎上散去，還真不能沒有這恩物呢。