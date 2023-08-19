麗蘭看著三年不見的文成，眼淚幾乎掉下來，腦海卻突然浮現最後一次見面時，文成是如何避重就輕地坦承他有妻有女。

那日後，文成人間蒸發，麗蘭慌張到連哭的力氣都沒有。悲傷迅速轉為熊熊怒火，驅動她頭也不回地踏入水深火熱的皮肉生涯。

「麗蘭，我來這酒場是專工來揣妳，請妳一切來赦免我。我已經覺醒我的不對，今日是欲來救妳，請妳跟我回來，好否？」

發覺文成仍舊把她看作那個天真脆弱、沒有他就活不下去的無知少女，一陣厭惡衝上麗蘭喉頭。這幾年啃噬心頭的思念，居然是為著這個自我感覺良好的傢伙？

此刻已經閱人無數的麗蘭重新打量文成，只見他舉手投足皆是笨拙怯懦，絲毫配不得她的仰慕，遑論託付終身。她頓時惆悵，接著湧上心頭的是疑惑－－文成回頭找我，那他的妻女怎辦？若是拋棄妻女後想與我遠走高飛，不過再次證明他是個渣男。但要是妻女選擇離開了他，他才希望和我破鏡重圓，那自己不就是個不折不扣的備胎！她憤慨起來，對著文成吼：「你猶閣有彼个面通來見我毋？我的一生，為你這個惡魔來迫害！」

文成滿臉錯愕，大概是和他預期的恩愛大團圓場面截然不同，他開始慌張。

「麗蘭，請妳來赦免我，妳變成這款完全是我的罪惡！天下的女性會來墮落這款黑暗的路，完全是男性的責任，我是欲來完成著我的道德……」

麗蘭冷冷望著他，你騙了我，還自以為是偉大的超人想來拯救灰姑娘，要我卸下濃妝豔抹，重新回到柔順婉約的形象，與你雙宿雙飛啊。她冷不防湊近文成耳邊，令他冷汗直冒。

她輕聲說道，「這三年內，我不知受著幾多的慘苦，而且不知幾多的男性被我受克虧。」

你不認識我，麗蘭心想，不知道我是復仇天使，肩負神聖無比的使命自願墜入風塵，目的是無差別地報復所有男人，包括你這個混帳啊。

麗蘭愈想愈激動，幾乎吼了出來。「我來這酒場做著煙花女，雖然為著生活，不過我的希望是欲來替著天下的女性復仇呢！」她狠狠瞪著這個面色愈來愈慘白的男性，轉身悠悠高歌：「啊，滿腹仇恨，今日一齊透。」

這不是虛構故事或紀實報導，而是記載於1954年《台灣廣播流行歌集》的口白歌〈女性的復仇〉，由台語歌手紀露霞在1957年灌錄唱片，與她搭檔演出的是寫對話與歌詞的洪德成，穿插其中的歌曲旋律則由其弟洪一峰創作。續集作品〈男性的復仇〉較之更受歡迎，但耐人尋味之處在於，這兩曲的女主角一人負心、一人被負心，卻都在分手後身陷火坑，陪酒賣笑。

對照之下，〈男性的復仇〉男主角鹹魚翻身後，拿出一皮箱鈔票洋洋得意地羞辱拜金女，〈女性的復仇〉女主角咬牙切齒地把自己描述得喪盡天良，對渣男來說不痛不癢。換句話說，復仇的男子化悲憤為力量，成功踐踏對方尊嚴，復仇的女子玉石俱焚，其實是在自我毀滅。

七十年前，麗蘭在新仇舊恨裡內傷，在難以察覺的自我厭惡中，拿自己當籌碼惡狠狠賭氣，卻把自己推入萬劫不復的深淵。七十年後，不知道被遺棄、被背叛、被傷害的女性是否比麗蘭更懂得照顧自己、珍惜自己？