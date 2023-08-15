繽紛編輯室／當氣味成為一把鑰匙
什麼樣的氣味會喚醒你內心深處的情感反應？那個瞬間帶來的是喜悅、懷念或驚嚇？
讓嗅覺引領你的筆，在「繽紛超連結」部落格「當氣味成為一把鑰匙」徵稿文案下留言，每篇450字內，首段附上題名、作者名，文末附上e-mail信箱，每人不限投稿篇數。評審團陳雪、湯芝萱將選出精采留言，刊登於繽紛版，優勝者除致贈稿酬外，可獲得英國Clothes Doctor衣櫃香氛袋一只（價值280元）。
即日起開放貼文，10月1日截稿，11月公布優勝者名單，詳情請見：http://blog.udn.com/benfenplay加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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