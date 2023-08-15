許子漢／綠芒子－－青春與勇氣

天下荒田，一人不能盡耕

不斷向四十度逼近的高溫，讓夏天成了一隻怪獸，吞噬了所有的活動，整個東華大學校園像一座疫病後的荒城，闃靜而炎亮，如果能忽略那刮擦耳膜到發麻的蟬聲的話！

就像避暑的蟲，我隱身於地下，在某座建築的地下室，滿身臭汗地工作。沒有空調，悶比熱更猛，逼得全身潮汗，從體內漫出。我和兩位工作夥伴，把一百多根角材、幾十個箱子，從舞台間搬出來。因為潮濕悶熱，舞台間又有漏水問題，木材長霉生蛀，我們先一一擦理，再包綑成束。把每一個箱子開箱清點、修正清單，再蓋箱封好。我們要整理一齣戲所有的東西，就三個人。除了這個舞台間，還有燈光、音響、服裝，和零零碎碎的行政用品，如表單、藥品、文宣品、小禮物、防疫物資，還有攝錄影機、投影機、對講機、反光衣、交通指揮棒、安全帽……沒想到吧，演個戲帶那麼多東西。還有，真的族繁不及備載。

因為我們要把戲搬去另一個校園，把為偏鄉孩子演戲的種子，種到一塊新的田。

為偏鄉孩子演戲十年了，很累，雖然有時也不怕累，只是，終於領悟到，天下荒田，一人不能盡耕！累死而後已，也做不到。得把更多的種子種到新田去，讓更多有心人來一起耕田。

2021年，北一女人社班的高誌駿老師邀請我擔任諮詢委員，因為班上有一組同學選了「戲劇」這個主題。這些大女孩讀了我寫的一些文章，發現我在為偏鄉孩子演戲，她們動了心。第一次去聽她們報告，她們就說，想跟我的劇團「秋野芒」去演出。那時，她們高二。

不過，演出不是說走就走。我們演舊的戲，不用從頭製作，只是培訓和排練都要一個多月，課程要規畫，要找老師，在台北更不知道去哪找場地。還要聯繫小學、安排行程、募款。但是這些女孩眼裡躍動的光芒，很亮，彷彿可以照耀一座故事的森林。

我說，馬上要考大學了，明年妳們考完真的想做，我們就想辦法來做。這事很難，可是我也動了心，竟然開出一張一年後需要兌現的支票。我也知道，考大學這事沒人能擋，高中生都得過這一關。而且現在考制複雜，考期拖得很長，誰也說不準，經過這些折騰，這些大女孩的心還在不在？

來演戲的大學生，像一枝枝戲芒子

2023年二月，一年多的時間過去，大學學測成績寄發，大家開始忙著申請學校了。我知道大家都在忙，但我們也得開始了，因為不是說走就走，有很多事要籌備。我問，妳們還記得想跟我去演出的念頭嗎？

她們還真記著這件事。她們畫了海報，去各班招兵買馬；我去了北一女做說明會，她們必須接受長達四周的訓練，必須打地鋪，接受嚴格的團隊管理，到偏遠的地方去忍受炎熱和蚊蟲，一整天滿身汗臭地工作。然後有快三十名同學報名，報名的同學又一一面談過，再經過大學第一階段結果公布的波折，最後有十八名同學成為秋野芒第一個高中生團隊的成員。

一張張青春的臉龐，真誠而無畏，明亮的眼神，從我遙遠的記憶裡喚醒十八歲的自己。青春，而無知於人生的困難，也因此無畏於任何旅途，可以背著行囊，跳上不知目的的列車，在任何一個無名的小站下車，開始全新的人生。

我知道這十八位大女孩也將開啟一趟特別的旅程，與一些本來人生不曾有交集的孩子相遇，走訪本來不會走過的土地，成就一場獨一無二的成年禮。

我曾說，來演戲的大學生，像一枝枝戲芒子，渺小、卑微，但集合起來可以是無盡的蒼茫。這群北一女的大女孩應該可以叫「綠芒子」吧，綠衣服的戲精靈，帶著青春的魔法。

為了這群大女孩的青春無畏，我和兩位工作夥伴在沒有空調、高溫悶熱的地下室奮戰，把族繁不及備載的演出用品整理好、打包好，按最佳搬運序列擺出陣勢，就像等著搶灘，按戰鬥序列排好的部隊一般，隔天，貨車一來，所有東西上車，開往台北，秋野芒為偏鄉孩子演戲的新田就要開耕。

這塊新田要種下夢想，用汗水與辛苦，也用真誠與無畏，灌溉成一片沃土，等待青春的熟成。