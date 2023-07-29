儘管皮肉吃了苦頭，所幸其他部位沒有受傷

說是阿Q精神也好，說是自我安慰也罷，面對日常遭逢的障礙、疑惑與顛沛，「壞事不過三」的說法，經常能撫慰我心，漸次找回單純無波的生活步調。

進入新年，一位懂得紫微斗數的好友叮嚀我，今年不如去年萬事亨通，要特別提防小人，當心暗劍穿心；另外又再追加一句，注意身體，會有些狀況，但吉星高照，會順利跨越過去的。

雖是忠言，但並不逆耳，我依囑咐留意自己的身體狀況。不過，該來的似乎躲不掉。

那一天，在墨西哥中部的海灣度假中心「玉海」，我們團隊繼續多日進行的拍攝任務。午餐剛結束，有些客人留在餐廳喝茶聊天，兩位中年女性坐在步下海灘的階梯口邊上，聊得很快活，恰好另兩位似與她倆熟識的女性路過，坐著的立即站了起來，四人並排，占滿了階梯口。

我們團隊收拾好器材，準備走下沙灘，帶頭的攝影師阿峰，為了避開那四位女性，直接跨過了階梯口的圓型石墩，鑽了出去。跟在後面的我，心裡有點嘀咕，這幾位堵在階梯口，一點也不在乎礙了別人的進出。

等到錄製工作完成，我們要走回去，那四位女性仍站在原處叨絮個沒完。這一回是總策畫淑渟帶頭跨過石墩，避開那四人，我也跟著跨起右腳，打算越過去。未料，大概腳抬得不夠高，直接踢到石墩，往前摔了出去；身體著地後，繼續向後一翻，我的後腦向後，落進了約有五尺寬的花圃裡。立即，大呼小叫四起，有中文也有英文，叫我先不要動，擔心筋骨會有損傷。我躺在花圃中，稍微動彈了一下，覺得還好，就伸出雙手，讓上面的人把我拉起來；同一時間，那四人立刻鳥獸散，不敢再在原地停留。

當團隊把我安置在椅子上後，我才發現右手肘外側擦破了一層皮，血流如注；右腳膝蓋很痛，拉起褲管，看到膝蓋也在流血。夥伴知道我長期服用抗凝血劑，急著去找飯店的工作人員，拿出醫療箱，幫我止血。

儘管皮肉吃了點苦頭，所幸其他部位沒有受傷。我事後走到意外發生處，看見花圃中一群茂密的觀賞用大葉植物，陷下一個半圓形；原來是它們如無數隻手，將我的背部與頭部托住了，才沒有遭到更大傷害。

只要換來身心安頓，破點小財倒也無妨

起初的驚嚇被僥倖替代，我繼續完成墨西哥的拍攝工作，六人搭上飛機，飛往下一個目的地－－紐約。近午夜時分，自高空下望，地面上璀璨耀眼的萬家燈火，透出陣陣暖意，讓人對下個行程充滿了期待。等到飛機落地，領好行李，走向出口，我才發現不久前買的熱水瓶，被我忘在座位前的置物網中。

接機的師兄問我，需不需要回頭去航空公司的服務處尋找失物？另一位師兄笑著說，尋找失物在這兒會是一樁不可能實現的任務。我當機立斷，放棄了那個與我因緣短暫的熱水瓶；飛了許久，大家都兵疲馬困，都迫不及待地早點住進旅館，更何況次日還有一整天的工作在等著。當然，我心中另有一盤算：雖然第二件不如意的事情發生，卻只是破了點小財，只要換來身心安頓，倒也無妨。

我們一行走出航廈，準備尋找租好的車輛到飯店，航廈的自動門一開，室外一股勢力絕大的寒流，直挺挺地劈面而來；原來，現實的紐約委實冷酷無情啊！接機的師兄補上一句，「你們真是幸運，如果早到兩天，那可是零下攝氏十六度的氣溫。」

隔日，由於紐約地標的拍攝地點距離住宿的飯店很近，曼哈頓停車困難又貴，帶隊的師兄建議我們徒步前往。走著走著，愈加感受到寒氣，儘管雙手戴著皮手套、塞在大衣口袋裡，依然被冷到極點的冷空氣如手術刀一般切割。當晚，我察覺不妙，鼻腔有點怪異，該不會是染疫了？

在房間做了快篩，筆直無誤的一條線，證明暫時無礙。然而，那一夜，我卻成了噴火龍，兩個鼻孔不斷有熱氣噴出不說，還有障礙物阻擋我呼吸，半夜起床幾次，在洗手間拚命清擤鼻子，才勉強清出鼻孔裡，有如萬年未清的煙囪煤渣。話雖如此，我的耳邊卻有個聲音清晰和暢地對我說：「恭喜你，事不過三，第三個糟糕事發生了，往後可以太平無事了。」

吃了早早備好的感冒藥，以及紐約好心的師兄師姊送的喉糖、藥粉……鼻子的不適卻始終沒有消退。後來飛到西岸，忙完洛杉磯、舊金山的工作，團隊搭機回台，我單獨留下，準備後面三地的演講；送走他們的當晚，或許是心情鬆懈了，噴嚏、鼻涕、濃痰、咳嗽大舉爆發，幾乎咳到肝腸寸斷、呼吸乍停的悲慘境地；幸好師兄緊急幫我去藥局購買需要身分證件才買得到的咳嗽藥水，否則後面的行程絕對無法走下去。

不過，帶著濃厚鼻音、不時拿紙擤鼻涕的我，在美西三周的行程裡，果然順利妥當地沒有再發生任何意外。看來「壞事不過三」的說法，在我身上，還真是準得很啊！