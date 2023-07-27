幼時常和阿嬤一同看相撲轉播，小小的我不懂為什麼要看兩個胖子推來推去，邊看邊拋出好多問號。阿嬤往往只會回：「囡仔人惦惦看就好。」唯有貴乃花獲勝，她會發出喝采聲。

有時我會用橡皮筋排出一個大圓圈，吵著阿嬤陪我玩推來推去遊戲。兩人模仿相撲選手撒鹽、半蹲、雙膝向外擴，數到三再撲向對方。小小的我總是一下就倒在線外；有幾局她會巧妙地拉著我不停倒退直到自己出界，讓小小的我嘗嘗勝利滋味。

後來祖孫僵持時間拉長，勝率各半；貴乃花引退後，換她瞬間出局。回過神來，阿嬤已經變得小小的，成了一團輪椅上的肉，任人推她到任何地方、推往另一個國度。

偶爾，我還是會看相撲轉播，縱使選手早已一個也不認得－－但無要緊，我惦惦看就好。