蘇惠昭／有時候花有時候鳥：綬草會

谷哥莫姐家的綬草，這一株獲選為第一名。今日登場／蘇惠昭

「拜，等明年綬草開花時再相見！」我們的「綬草會」召集人宣布散會。

人生被line控制以來，隨之繁衍出各種款式的小群組，我重度使用的群組，有「56時光」，組成分子皆後中年近乎老人，三十年的老友，從政治到養生，七嘴八舌，東噴西濺。有「閒日子」，雖名曰「閒」，則閒人所忙，忙人所閒，最新的話題聚焦在「去有風的地方」。「花鳥蝶與大吃大喝」組頭積極進取，活動頻繁，行程已排到2025。因為共同朋友早發失智，於是拉出一個加油打氣的「XXX婦女後援會」，同時也提醒自己，每一天都是你最好的一天。

網路時代，群組就等於你的生活，生活就是你的群組。

「綬草會」是我加入的群組中最特別的一個，時間限定，目標明確，發起人是我的偶像古哥與莫姊，江湖上人稱「神鵰俠侶」，退休後把日子過得健康明亮，從生態解說員到單車跑步到包粽做粿，不識無聊為何物。最溫柔的時刻，兩人會在屋頂花園為冒出的綬草一一標誌位置，插一面小旗，以免踏進草坪時誤踩。

綬草的種子飄向四面八方的土壤，總是不請自來，綬草也是少數棲息於人類活動區域的蘭花，公園綠地，花圃草坪，只要季節一到就會冒出來，只要冒出來就有人去連根刨挖說要燉雞湯。有一年和朋友聚餐，順便散步至士林官邸，時值四月，「一定有綬草。」我拍胸擔保，繞了一圈果然找到四株。

綬草也是我認識的第一種蘭花，十年前吧，社區的管理員除草時發現到，引我去看「草坪裡長出來的奇怪小花」，盤來盤去的螺旋狀造型上嵌著輕粉紅色小花－－植物學家解釋這是為了開出更多的花所演化出來的花序，當時不識它為神聖，圖鑑一查，竟然是平地最小的蘭花，俗稱清明草。綬草拉出一條分隔線，從此蘭花於我不再是綁在樹上的蝴蝶蘭，或是逢年過節誌慶開張的盆景，而是必須移動到草坪、樹上、竹林或腐葉堆裡認真搜尋的寶物，台灣有四百多種野生蘭，綬草是極少數，都市人有機會偶遇和親近的蘭花。

古哥莫姊在屋頂花園發現綬草後就開始每年記錄，去年數到上百多株，遂發函邀請幾位癡迷植物的朋友共賞，但見大盤小盤左傾右斜直來直往，各自有各自的曲折，我們像選美比賽評審般地趴在花園，鬼吼鬼叫，立志要找出最美的那一株。

「綬草會」小群組於焉誕生，約定往後每年四月相聚看綬草，成員還主動推出「綬草報報」相互走告綬草芳蹤。

會不會有一天「尋找綬草」變成全民運動？會不會有一天，人們終於能夠珍視並保護起這近在腳邊的、微小的美麗？我如是期待著夢想著。