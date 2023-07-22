洪芳怡／飄浪之女與她的桃花劫

在她初次聽見文夏演唱〈飄浪之女〉的深夜裡，突如其來的驟雨打濕了狹小房間的窗簾。那男人矮胖的身影在老唱盤特有的沙沙聲中浮現腦海，與音樂句法不完全同步的歌詞斷句營造出特殊的韻律感，她胸口的愛慾隨之如浪花舞動，一波波振動著她的五臟六腑。

歌聲在她心底蘊生出一股魯莽而清新的勇氣，連她自己都深覺訝異。

文夏嗓音含蓄，悠悠唱道「輕的生命，熱的愛情」，不知為何令她憶起那男人曾經斬釘截鐵地拒絕她的告白，卻在他結婚後頻頻向她示好，教她心亂如麻。文夏的聲息有著她無比渴望的溫柔，外加奇特的淡定，似乎暗示她，再慘也不過如歌詞「了結只有我一身」——畢竟她一場戀愛都沒談過，有什麼好損失的呢。

文夏所寫的旋律在她耳中並不陌生，因為她聽慣蔡琴演唱的另一套歌詞，更熱烈、更陰柔，但是無法觸動她。文夏的聲音領著她反覆咀嚼許丙丁純情又堅定的文字，不知不覺開始對號入座，最終認定，自己正是那男人的真命天女，而兩人的禁忌戀曲是命中注定。既然在劫難逃，那就不如不逃，也顧不得劫後有沒有餘生，她急著想以身犯險，刺激感讓她興奮到喘不過氣。

活了三十多年，終於能夠轟轟烈烈地擔任女主角──即使是B級不倫戲碼也無妨，女主角就是女主角。

她平素厭惡宿命論，如今卻在音樂催化下，對於桃花劫沾沾自喜，一回又一回喃喃低吟著歌詞，虔誠猶如演員背誦劇本。她複習樂曲刻劃出的情節，也預習地下情人該有的心理狀態，揣想歌詞裡說的亂世佳人如何回眸一笑，而苦鴛鴦究竟苦到什麼程度。

果不其然，那男人極有效率地回應她，毫無扭捏地約她在隱密的汽車旅館見面。她仔細地沐浴、更衣、上妝，慎重地在捷運上思索初次約會該聊的話題，抱著待嫁女兒般的心境羞答答地推開裝飾浮誇的房門，只見男人已經脫得赤條條，看到她時笑裂了嘴，一把抱住她，以迅雷不及掩耳的速度完事。

她完全回不過神，彷彿從一個夢中走出，就摔落到另一個夢中。

男人滿足得呼呼大睡，她的下體劇痛，全身痠疼。她清醒又恍惚地走出汽車旅館，不太確定是哪個環節出了錯，也可能，她想著這就是愛吧，是我好不容易得到、還不擅長的愛。

當天夜裡，她收到那男人再次邀約的簡訊。她一邊送出滿懷愛意與感激的字句，一邊輕輕哼唱。

沉靜的更深，窗外風飄一陣，

想起舊恨暗傷心，真是紅顏薄命。

生在亂世佳人，輕的生命，熱的愛情，歸在心所愛的人。

錯愛的車輪，輾轉誤了青春，

像花落沉在苦海，不是愛情奴隸，心內有你一人，

紅的心血，白的純情，永遠送所愛的人。

團圓的月娘，照阮心內悲傷，年輕拆散苦鴛鴦，

為你芳心打碎，為你拋去家鄉，

飄飄何處，青春榮華，了結只有我一身。