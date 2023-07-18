蕨君／超華麗生日快樂
我的工作是出版社企畫，因為職務之便，有幾位作家的聯繫方式。我當時仰慕的對象也是位藝文愛好者，某次聽到她許願：希望在生日那天有很多作家祝我生日快樂。為了完成這個驚喜，我厚臉皮去聯繫很多作者，希望幫我這個忙。
生日那一天，朋友果然收到幾位小說家、散文家還有詩人打來祝她生日快樂的電話……名單排起來像是豪華暢銷書腰上面的推薦人。
我不確定壽星的心情到底是驚喜還是驚嚇，這段仰慕後來也沒有後來。不過，我衷心感謝當時情義相挺的作者群，小的願再為您們拉車耕作，祝您們陰德值高、好人一生平安。
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。
文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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