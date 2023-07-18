蕨君／超華麗生日快樂

我的工作是出版社企畫，因為職務之便，有幾位作家的聯繫方式。我當時仰慕的對象也是位藝文愛好者，某次聽到她許願：希望在生日那天有很多作家祝我生日快樂。為了完成這個驚喜，我厚臉皮去聯繫很多作者，希望幫我這個忙。

生日那一天，朋友果然收到幾位小說家、散文家還有詩人打來祝她生日快樂的電話……名單排起來像是豪華暢銷書腰上面的推薦人。

我不確定壽星的心情到底是驚喜還是驚嚇，這段仰慕後來也沒有後來。不過，我衷心感謝當時情義相挺的作者群，小的願再為您們拉車耕作，祝您們陰德值高、好人一生平安。